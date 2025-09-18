पुणे में दर्दनाक हादसा; लोनावला ट्रिप से लौट रहे छात्रों की कार ट्रक से टकराई, दो की मौत

Pune Accident | PTI

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे (Pune) में गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चार छात्र शामिल थे. इस हादसे में दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए. हादसा तब हुआ जब छात्र लोनावला ट्रिप से लौट रहे थे और उनकी कार एक खड़े कंटेनर ट्रक से जा टकराई. पुलिस के मुताबिक, चारों छात्र बुधवार रात लोनावला घूमने गए थे. तड़के लगभग 5:45 बजे, वे पुणे लौटते समय मुंबई-बेंगलुरु हाइवे पर ईदगाह मैदान के पास पहुंचे. इसी दौरान उनकी मारुति स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए.

घटनास्थल से आई तस्वीरों में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रही है. कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और चेसिस भी मुड़ गया. टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कार के मलबे को देखकर हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

STORY | Two students killed, two injured as car crashes into truck in Pune Two college students were killed and as many others were injured after their car rammed into a container truck on Mumbai-Bengaluru Highway in Pune district early Thursday morning, police said. READ:… pic.twitter.com/pDxD1t1w3J — Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025

मृतकों और घायलों की पहचान

हादसे में दिव्या राज सिंह राठौड़ (20) और सिद्धांत आनंद शेखर (20) की मौके पर ही मौत हो गई. हर्ष मिश्रा (21) और निहार तांबोली (20) को हल्की चोटें आई हैं और उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी छात्र सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बीबीए (BBA) की पढ़ाई कर रहे थे.

ट्रक ड्राइवर हिरासत में, जांच जारी

पुलिस ने ट्रक ड्राइवर मनीष कुमार सुराज मणिपाल (39) को हिरासत में ले लिया है. ड्राइवर मुंबई के वडाला का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि ट्रक हाईवे पर खड़ा था और कार ने पीछे से टक्कर मारी. हालांकि, हादसे के असली कारण की जांच की जा रही है—क्या यह लापरवाही, तेज़ रफ्तार या नींद की वजह से हुआ.