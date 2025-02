Pune Bus Rape Case: पुणे बस रेप केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरोपी दत्तात्रय गाडे गिरफ्तार (Watch Video)

Pune Bus Rape Case: पुणे बस रेप केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली हैं, करीब तीन दिन से पुलिस को चकमा दे रहे आरोपी दत्तात्रय गाडे को क्राइम ब्रांच की टीम ने शिरूर तहसील से बीती रात गिरफ्तार कर लिया. जिससे मामले में पूछताछ जारी हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने अपना जुमरा कबूल लिया है. जिसे पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी.

आरोपी गाडे ने पुणे शहर में राज्य परिवहन की खड़ी बस में मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे 26 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. जिसके बाद आरोपी कि पहचान दत्ता गाडे के रूप में हुई. घटना के बाद वह पुलिस को चमका दे रहा था. लेकिन पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार ही कर लिया. यह भी पढ़े: Pune Gangrape: महाराष्ट्र के पुणे में दरिंदगी, दोस्त के साथ घूमने गई 21 वर्षीय लड़की से गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

#UPDATE | Pune (Maharashtra) bus rape case | The accused, Dattatray Ramdas Gade, who was detained by a team of the Pune Crime Branch from a village in Shirur Tehsil of Pune district, has now been formally arrested as per DCP Smartana Patil, Zone 2, Pune City Police

(Video - Pune… pic.twitter.com/CP41zGknSK

— ANI (@ANI) February 28, 2025