मुनाफा हुआ दोगुना! 500 करोड़ का IPO लेकर आ रही नवी मुंबई की प्रसोल केमिकल्स, निवेश से पहले जानें कंपनी की पूरी कुंडली

Prasol Chemicals IPO: शेयर बाजार में एक और कंपनी पैसा जुटाने के लिए आ रही है. नवी मुंबई में स्थित स्पेशियलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी, प्रसोल केमिकल्स लिमिटेड, ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाने के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास आवेदन किया है. कंपनी इस IPO के जरिए 500 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है.

IPO में क्या खास है?

इस 500 करोड़ रुपये के IPO में दो हिस्से होंगे:

नए शेयर (Fresh Issue): 80 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. इस हिस्से से जुटाया गया पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा. ऑफर फॉर सेल (OFS): 420 करोड़ रुपये के शेयर कंपनी के मौजूदा मालिक (प्रमोटर्स) बेचेंगे. यह पैसा प्रमोटर्स की जेब में जाएगा.

पैसों का क्या करेगी कंपनी?

कंपनी नए शेयरों से मिलने वाले 80 करोड़ रुपये में से 60 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए करेगी. 31 अगस्त, 2025 तक कंपनी पर कुल 296 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज था. बाकी बची रकम का इस्तेमाल कंपनी के सामान्य कामकाज और भविष्य की योजनाओं के लिए किया जाएगा.

मुख्य बातें:

नवी मुंबई की प्रसोल केमिकल्स लिमिटेड (Prasol Chemicals Ltd.) अपना IPO ला रही है.

कंपनी की योजना शेयर बाजार से 500 करोड़ रुपये जुटाने की है.

कंपनी का मुनाफा पिछले साल दोगुना से भी ज्यादा बढ़ा है.

क्या करती है प्रसोल केमिकल्स?

प्रसोल केमिकल्स एक खास तरह की केमिकल बनाने वाली कंपनी है, जो मुख्य रूप से एसीटोन और फॉस्फोरस पर आधारित उत्पाद बनाती है. कंपनी के पोर्टफोलियो में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं.

कंपनी का कारोबार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है. यह 69 देशों में अपने उत्पाद बेचती है और कंपनी की कुल कमाई का लगभग 30% हिस्सा एक्सपोर्ट से ही आता है. इसके ग्राहक भारत और दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिनकी संख्या 1,100 से ज्यादा है.

कंपनी के बड़े ग्राहकों में एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स (Alembic Pharmaceuticals), भारत रसायन (Bharat Rasayan), और कोरोमंडल इंटरनेशनल (Coromandel International) जैसी जानी-मानी कंपनियां शामिल हैं.

कंपनी की कमाई कैसी है?

आर्थिक मोर्चे पर कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत दिख रहा है.

मुनाफा: वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा दोगुना से भी ज्यादा बढ़कर 43.6 करोड़ रुपये हो गया, जो इससे पिछले साल सिर्फ 18 करोड़ रुपये था.

इसी दौरान कंपनी की कुल आय भी 876 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,012 करोड़ रुपये पर पहुंच गई.

यह IPO उन निवेशकों के लिए एक नया मौका हो सकता है जो केमिकल सेक्टर में निवेश करना पसंद करते हैं.