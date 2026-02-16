Shivaji Jayanti 2026 Holiday in Maharashtra: महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती की छुट्टी का ऐलान, बैंक बंद रहेंगे, लेकिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग जारी रहेगी; जानें जरूरी नियम

Shivaji Jayanti 2026 Holiday in Maharashtra: महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती (शिव जयंती) गुरुवार, 19 फरवरी 2026 को पूरे उत्साह के साथ मनाई जाएगी. इस ऐतिहासिक दिन के सम्मान में राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. जयंती के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भव्य जुलूसों की तैयारी शुरू हो चुकी है. इसी बीच, नागरिकों और व्यापारियों के लिए बैंकों, शेयर बाजार और सरकारी कार्यालयों की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश और 'ड्राई डे'

महाराष्ट्र सरकार ने 19 फरवरी को राज्यव्यापी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' के तहत इस दिन राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद रहेंगे. यह भी पढ़े: Chhatrapati Shivaji Jayanti 2026 Date and Tithi: तारीख और तिथि के अनुसार कब है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का उत्सव

इसके अतिरिक्त, त्योहार की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पूरे महाराष्ट्र में 'ड्राई डे' (Dry Day) घोषित किया है. इस दौरान शराब की दुकानों, बार और रेस्तरां में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा.

बैंक अवकाश की स्थिति

बैंकिंग सेवाओं पर इस छुट्टी का असर भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग होगा:

महाराष्ट्र में: राज्य के सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक गुरुवार, 19 फरवरी को बंद रहेंगे. भौतिक शाखा सेवाएं और चेक क्लीयरेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

महाराष्ट्र के बाहर: देश के अन्य राज्यों में बैंक सामान्य रूप से कार्य करेंगे.

डिजिटल सेवाएं: अवकाश के बावजूद नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम (ATM) सेवाएं हमेशा की तरह चालू रहेंगी.

शेयर बाजार: ट्रेडिंग खुली, सेटलमेंट बंद

भारतीय शेयर बाजार (NSE और BSE) के लिए इस दिन एक विशेष नियम लागू होगा:

ट्रेडिंग (Trading): शेयर बाजार नियमित ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा. निवेशक सामान्य रूप से शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे.

सेटलमेंट हॉलिडे (Settlement Holiday): चूंकि मुंबई में बैंक बंद हैं, इसलिए 19 फरवरी को 'सेटलमेंट हॉलिडे' माना जाएगा. इसका मतलब है कि बुधवार (18 फरवरी) को खरीदे गए शेयर आपके डीमैट खाते में शुक्रवार (20 फरवरी) को दिखाई देंगे. साथ ही, गुरुवार को होने वाले सौदों का फंड सेटलमेंट भी एक दिन की देरी से होगा.

शिवनेरी से स्वराज तक

छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में पुणे के पास शिवनेरी किले में हुआ था. उन्होंने 'हिंदवी स्वराज' की नींव रखी और अपनी सैन्य रणनीतियों व कुशल प्रशासन से एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया. हालांकि हिंदू कैलेंडर (तिथि) के अनुसार जयंती अलग दिन भी मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार आधिकारिक तौर पर हर साल 19 फरवरी को ही सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाती है.