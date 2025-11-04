महाराष्ट्र में नगर परिषद-नगर पंचायत चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद राज ठाकरे का EC पर हमला, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर कर उठाए कई सवाल

(Photo Credits Twitter)

Raj Thackeray on EC: महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान किया. घोषणा के अनुसार, मतदान 2 दिसंबर को होगा और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आयोग पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर किया और कई गंभीर सवाल उठाए.

राज ठाकरे ने EC पर उठाए सवाल

राज ठाकरे ने लिखा आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप मुझे किसी ने भेजी। उसे देखकर गुस्से से मेरा सिर गरम हो गया! और अब मुझे 100% यकीन हो गया है कि चुनाव आयोग का “स्वायत्त” होना सिर्फ संविधान की किताबों तक सीमित रह गया है, असल में यह सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली बन चुका है. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र में नगर परिषद-नगर पंचायत के चुनावों की तारीखों का ऐलान, मतदान 2 दिसंबर को, परिणाम 3 दिसंबर को होंगे घोषित

दोहरे मतदाता पंजीकरण से लेकर मतदाता सूची में हुई तमाम गड़बड़ियों पर जब सवाल पूछे गए, तो चुनाव आयोग के पास न तो कोई जवाब था, और न ही देने की इच्छा दिखाई दी. अगर आप जिम्मेदारी से पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं और अब जवाबदेही भी नहीं निभाना चाहते, तो आपके पद का आखिर उपयोग ही क्या है?

राज ठाकरे का EC पर हमला

राज ठाकरे ने जनता से की ये अपील

महाराष्ट्र की जनता से मेरी अपील है कि यह क्लिप ज़रूर देखें . आपको समझ में आएगा कि आपके मतदान के खुलेआम अपमान की जड़ कहां है. साथ ही, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछकर उसे असहज करने वाले पत्रकारों को मैं दिल से बधाई देता हूं.