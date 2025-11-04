महाराष्ट्र में नगर परिषद-नगर पंचायत के चुनावों की तारीखों का ऐलान, मतदान 2 दिसंबर को, परिणाम 3 दिसंबर को होंगे घोषित

(Photo Credits Twitter)

Municipal-Nagar Panchayat Election 2025: महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान को लेकर मंगलवार 4 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे, सचिव सुरेश काकाने, उप सचिव सूर्यकृष्ण मूर्ति और उपायुक्त राजेंद्र पाटिल ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र में BMC समेत स्थानीय निकाय चुनाव से पहले घोषणाओं की बारिश, फडणवीस सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए 21 बड़े फैसले लिये

2 दिसंबर को मतदान 3 को आएंगे नतीजें

चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के अनुसार महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है. महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर को होगा जिनके नतीजें अगले दिन 3 दिसंबर को घोषित होंगे.

बीएमसी के तारीखों का ऐलान होना बाकि

हालांकि, अभी तक बीएमसी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बीएमसी का चुनाव 3 दिसंबर के बाद ही आयोजित होगा.

चुनाव में भाग लेने के लिए आवेदन की शुरुआत 10 नवंबर से होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर निर्धारित की गई है. इस बार के चुनावों में पहले की तरह आम जनता के साथ ही नेताओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

SC ने 31 जनवरी तक दिए हैं चुनाव कराने के आदेश

बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जनवरी 2026 तक इन्हें पूरा करने की अंतिम समय-सीमा दी है। इसी आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं, बीएमसी के चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है.