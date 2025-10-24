Bhojpuri Star Khesari Lal Yadav: छपरा में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का अनोखा स्वागत, समर्थकों ने दूध से नहलाया और सिक्कों से तौला, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@FirstHeadl24x7)

Bhojpuri Star Khesari Lal Yadav: बिहार (Bihar) में चुनावी बिगुल बज चूका है और ऐसे में सभी दिग्गज मैदान में है. भोजपुरी फिल्मस्टार खेसारी लाल यादव (Film Star Khesari Lal Yadav) भी छपरा (Chhapra) विधानसभा से चुनाव लड़ रहे है. ऐसे में उनके समर्थकों ने उन्हें दूध से नहलाया और सिक्कों से तौला. बता दें की खेसारी लाल यादव को लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से टिकट दिया गया है. प्रचार के दौरान वे जहां भी जा रहे है. वहां हजारों समर्थकों की भीड़ उनके पीछे दिखाई दे रही है. छपरा में आयोजित कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव के स्वागत की परंपरा बेहद अनोखी रही. उनके प्रशंसकों ने 200 लीटर दूध से उनका अभिषेक किया.इस दौरान ढोल-नगाड़ों की गूंज और फूलों की वर्षा से पूरा स्थल गूंज उठा.लोग उन्हें देखने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंच गए थे.

खेसारी लाल यादव को दूध से नहलाया

खेसारी को सिक्कों में तौला गया

दूध (Milk) से नहलाने के बाद समर्थकों ने खेसारी लाल यादव को 1 से लेकर 10 रूपए तक के सिक्कों में तौला गया.यह सम्मान देखकर खेसारी भावुक हो उठे. उन्होंने कहा कि यह स्नेह और समर्थन उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं है.

'मैं गरीबों की आवाज़ बनकर छपरा का चेहरा बदल दूंगा'

खेसारी (Khesari Lal Yadav) ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि समर्थकों द्वारा दिए गए ये सिक्के वे अपने चुनाव प्रचार में उपयोग करेंगे. उन्होंने कहा, 'मैं गरीबों की आवाज़ बनकर छपरा का चेहरा बदल दूंगा.