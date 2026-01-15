BMC Election Exit Poll Results 2026: 227 सीटों के महासंग्राम में कौन मारेगा बाज़ी? क्या खिलेगा कमल या चलेगा ‘ठाकरे’ का सिक्का, TV9 मराठी पर देखें एग्जिट पोल

BMC Election Exit Poll Results 2026

BMC Election Exit Poll Results 2026: देश की सबसे अमीर नगर पालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के 227 वार्डों के लिए गुरुवार, 15 जनवरी 2026 को मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई. मुंबई के इस 'मिनी विधानसभा' कहे जाने वाले चुनाव में करीब 1.03 करोड़ मतदाताओं ने 1,700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है. मतदान खत्म होते ही अब सबकी नजरें TV9 Marathi के एग्जिट पोल पर टिकी हैं, जो यह संकेत दे रहे हैं कि मुंबई का अगला 'महापौर' किस खेमे से हो सकता है.

सत्ता का समीकरण: महायुति बनाम ठाकरे ब्रदर्स

इस बार का चुनाव पिछले 8 वर्षों के इंतजार के बाद हुआ है, जिससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं. एग्जिट पोल के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा के 'महायुति' गठबंधन के बीच और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में राज ठाकरे की मनसे (MNS) और उद्धव ठाकरे के बीच हुए रणनीतिक तालमेल ने भी नतीजों को रोचक बना दिया है. यह भी पढ़े: BMC Elections 2026: वोटर्स की अंगुलियों से मिट रहा मार्कर इंक, राज ठाकरे ने लगाया धांधली का आरोप

TV9 मराठी पर देखें एग्जिट पोल के नतीजें लाइव

क्या कहते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े?

TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के अनुसार, मुंबई के उपनगरों में भाजपा का प्रदर्शन मजबूत रहने की उम्मीद है, जबकि दक्षिण मुंबई और मध्य मुंबई के मराठी बहुल इलाकों में उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है.

बहुमत का आंकड़ा: 227 सीटों वाली बीएमसी में जादुई आंकड़ा 114 है.

वोटिंग ट्रेंड: सुबह की धीमी शुरुआत के बाद दोपहर में मतदान प्रतिशत में तेजी देखी गई, जो अक्सर सत्ता विरोधी लहर या बड़े बदलाव का संकेत माना जाता है.

बदल गया है मुंबई का सियासी भूगोल

साल 2022 में शिवसेना में हुई बड़ी फूट के बाद यह पहला मौका है जब मुंबईकर स्थानीय स्तर पर अपना जनादेश दे रहे हैं. जहाँ एक तरफ भाजपा 'विकास' और 'डबल इंजन सरकार' के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं ठाकरे गुट 'मुंबई की अस्मिता' और 'स्थानीय मुद्दों' को लेकर मैदान में है. कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) के साथ होने से महाविकास अघाड़ी भी कई वार्डों में महायुति के समीकरण बिगाड़ती दिख रही है.

कल आएंगे अंतिम नतीजे

एग्जिट पोल के अनुमान केवल एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन असली तस्वीर कल, 16 जनवरी 2026 को साफ होगी जब वोटों की गिनती शुरू होगी. प्रशासन ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. मुंबई की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक, बस एक ही चर्चा है-क्या भाजपा पहली बार अपने दम पर या शिंदे के साथ मिलकर भगवा लहराएगी, या उद्धव ठाकरे अपना किला बचाने में कामयाब होंगे?