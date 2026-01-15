BMC Election Exit Poll Results 2026: मुंबई की सत्ता पर किसका होगा कब्ज़ा? ABP माझा पर देखें सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे

BMC Election Exit Poll Results 2026: देश की सबसे अमीर महानगरपालिका, 'बृहन्मुंबई महानगरपालिका' (BMC) के 227 वार्डों के लिए आज, 15 जनवरी 2026, को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है. लगभग तीन साल के लंबे अंतराल और प्रशासक के राज के बाद, मुंबईकरों ने अपनी नई स्थानीय सरकार चुनने के लिए बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. मतदान खत्म होते ही अब सभी की नजरें एग्जिट पोल पर टिकी हैं कि मुंबई की महानग्पालिका पर किसका कब्ज़ा होता हैं.

महामुकाबला: महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी

इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से काफी अलग है. यह शिवसेना के दो धड़ों में बंटने के बाद पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन है. एक तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा (महायुति) है, वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) साथ मिलकर चुनाव मिलकर लड़ रही हैं. वहीं कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं. वहीं एनसीपी (SP) उद्धव- राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. यह भी पढ़े: BMC Election Exit Poll Results 2026: 227 सीटों के महासंग्राम में कौन मारेगा बाज़ी? क्या खिलेगा कमल या चलेगा ‘ठाकरे’ का सिक्का, TV9 मराठी पर देखें एग्जिट पोल

बीएमसी की कुल सीटें 227

बीएमसी चुनाव में कुल 227 सीटें हैं. भाजपा- शिवसेना (शिंदे गुट) में गठबंधन हैं. बीजेपी 137 सीटों पर लड़ रही है वहीं शिंदे की शिवसेना ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं.

कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा हैं.

यूबीटी जहां 163 सीटों पर लड़ेगी वहीं MNS को 52 सीट मिली हैं. कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) से गठबंधन किया है. कांग्रेस 143 सीटों पर लड़ रही है वहीं वीबीए को 46 सीट दी गईं हैं. एनसीपी ने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया. अजित गुट वाली ये पार्टी 94 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं.

चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

मुंबई के 1.03 करोड़ मतदाताओं के लिए प्रशासन ने 10,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए थे. राज्य सरकार ने आज 'सार्वजनिक अवकाश' घोषित किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें. इस बार लगभग 1,700 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से आधी सीटें (114) महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

मुंबई की राजनीति और विकास के लिए यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले 5 सालों के लिए शहर की सफाई, सड़क, पानी और बुनियादी ढांचे की कमान इन्हीं प्रतिनिधियों के हाथ में होगी.

वोटों की गिनती 16 जनवरी को

अंतिम नतीजे (Result Date): कल, 16 जनवरी 2026, को सुबह 10:00 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और शाम तक आधिकारिक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे.