राजनीतिक पार्टियों के लिए आज बड़ा दिन, BMC सहित 29 महानगरपालिकाओं के लिए शाम से चुनाव प्रचार पर लगेगी रोक, जानें मतदान से जूडा पूरा शेड्यूल और वोटिंग टाइम

BMC Elections 2026: BMC Elections 2026: महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर उनके लिए जो महानगरपालिका का चुनाव लड़ रहे हैं. उनके लिए आज बड़ा दिन है. मुंबई महानगरपालिका (BMC) समेत राज्य की 29 प्रमुख महानगरपालिकाओं में चल रहा धुआंधार चुनाव प्रचार आज, 13 जनवरी की शाम 5:30 बजे थम जाएगा. चुनाव नियमों के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले 'साइलेंस पीरियड' (मौन अवधि) शुरू हो जाता है, जिसके तहत सार्वजनिक रैलियों, लाउडस्पीकर और रोड-शो पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. अब उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं. इन सभी सीटों पर गुरुवार, 15 जनवरी 2026 को वोट डाले जाएंगे.

चुनाव का गणित और प्रमुख मैदान

इस चुनाव को 'मिनी विधानसभा' के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर और नासिक जैसे बड़े शहरों का भविष्य तय होना है. यह भी पढ़े: BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव में पैसे वालों की भरमार, 227 में से 35% उम्मीदवार करोड़पति; बीजेपी के मकरंद नार्वेकर सबसे अमीर प्रत्याशी

BMC (मुंबई): कुल 227 वार्डों के लिए करीब 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं.

कुल मतदाता: राज्य भर में इन 29 महानगरपालिकाओं के लिए लगभग 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

महिला प्रतिनिधित्व: बीएमसी में इस बार 50% से अधिक महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं.

15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 15 जनवरी को संबंधित नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. ताकि लोग अपने मतों का उपयोग कर सकें.

सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय, बैंक और संस्थान बंद रहेंगे.

निजी कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) या पर्याप्त समय प्रदान करें.

मतदान का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है.

चुनाव आयोग की सख्ती और डिजिटल पाबंदी

प्रशासन ने साइलेंस पीरियड के दौरान सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं.

हटाए जाएंगे पोस्टर: चुनाव अधिकारियों ने उम्मीदवारों को आज शाम तक सभी बैनर और होर्डिंग्स हटाने का अल्टीमेटम दिया है. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग: व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन या प्रचार संदेश पर रोक रहेगी. सुरक्षा बल: संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित हो सके.

परिणाम और राजनीतिक भविष्य

15 जनवरी को होने वाले मतदान के तुरंत बाद, शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे. यह चुनाव महायुति (BJP, शिवसेना-शिंदे, NCP-अजीत पवार) और महा विकास अघाड़ी (शिवसेना-UBT, कांग्रेस, NCP-शरद पवार) के बीच वर्चस्व की बड़ी लड़ाई माना जा रहा है.