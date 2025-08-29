PM Modi Japan Visit: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात, हाथ जोड़कर अभिवादन किया स्वीकार

टोक्यो, 29 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो के इंपीरियल होटल में भारतीय मूल के नागरिकों से मुलाकात की. लोगों में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की खुशी और उत्साह साफ दिख रही थी. इस दौरान लोगों ने ‘मोदी-मोदी’, ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाए. प्रधानमंत्री के आगमन के बाद पूरा होटल मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा. सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री के सम्मान में नारे लगाए. प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए लोग बेताब दिख रहे थे.

एनआरआई जिस राज्य से वास्ता रखते हैं, उस राज्य की भाषा में पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए दिखे. इस बीच लोगों ने उत्साह में आकर ‘हर-हर मोदी, घर-घर मोदी’ जैसे नारे भी लगाए. प्रधानमंत्री ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उनका हाल-चाल भी जाना. इसके अलावा, होटल में प्रधानमंत्री के स्वागत में नृत्य और संगीत के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसे देखने के बाद प्रधानमंत्री मंत्रमुग्ध नजर आए. प्रधानमंत्री के आगमन के मौके पर चौतरफा भारतीय संस्कृति साफ झलक रही थी. वहीं, पीएम मोदी ने उन सभी लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई. यह भी पढ़ें : Madhya Pradesh: लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुए ‘जावरा चौपाटी के राजा’

बता दें कि प्रधानमंत्री शुक्रवार को जापान के टोक्यो पहुंचे, जहां वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. दौरे के दौरान, पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ अपनी पहली औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. दोनों नेता भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्रवाई और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित होगा. यह प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा है, जो भारत द्वारा टोक्यो के साथ साझेदारी को दी जाने वाली अहमियत को दर्शाता है. शिखर सम्मेलन के अलावा, पीएम मोदी जापानी उद्योगपतियों और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे ताकि आर्थिक सहयोग को और गहरा किया जाए और उभरते क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित किया जाए.

दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों, खासकर इंडो-पैसिफिक को प्रभावित करने वाले मुद्दों के साथ-साथ सतत विकास और वैश्विक शांति पहलों पर भी चर्चा करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार मई 2023 में जापान का दौरा किया था. वे और पीएम इशिबा ने जून 2025 में कनाडा के कनानास्किस में जी7 शिखर सम्मेलन और 2024 में वियतनाम के वियनतियाने में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी. जापान में अपनी व्यस्तताएं पूरी करने के बाद, पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 25वें राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए चीन रवाना होंगे.