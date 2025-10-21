Noida: दिवाली की रात पेट्रोल पंप पर दबंगों का कहर! कर्मचारी के साथ की जमकर मारपीट, नोएडा का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@News1IndiaTweet)

नोएडा, उत्तर प्रदेश: नोएडा (Noida) में बाइक सवार दबंगों ने ऐसा आतंक मचाया की लोग घबरा गए. नोएडा के सेक्टर -49 के एक पेट्रोल पंप पर इनके और पेट्रोल पंप (Petrol Pump) कर्मचारी के बीच विवाद हुआ और इसके बाद इन्होने मारपीट (Beating) शुरू कर दी. इस घटना के बाद पेट्रोल पंप पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जहांपर अब लोग पुलिस प्रशासन भी सवाल उठा रहे है. बताया जा रहा है की युवक बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे और इसी दौरान किसी बात को लेकर उनकी वहां मौजूद कर्मचारी से कहासुनी हो गई. थोड़ी ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि युवक आपा खो बैठे और कर्मचारियों से भिड़ गए.

इस दौरान जमकर मारपीट हुई. इस मारपीट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @News1IndiaTweet नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Noida News: नोएडा में पार्टी के दौरान दो समूहों के बीच मारपीट, कम से कम 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पेट्रोल पंप पर मारपीट

विवाद के बाद हुई मारपीट

बताया जा रहा है की बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी की लात-घूंसे और डंडों से बेरहमी से पिटाई की. झगड़े के बाद आरोपी युवक मौके से धमकी देते हुए फरार हो गए.पूरी वारदात पंप पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई, वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक खुलेआम कर्मचारियों पर हमला कर रहे हैं.वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पेट्रोल पंप पर मारपीट की कई घटनाएं आई है सामने

बता दें की पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर मारपीट की कई घटनाएं विभिन्न शहरों से सामने आई है. कभी कर्मचारियों की ओर से ग्राहकों के साथ मारपीट की जाती है तो कभी ग्राहकों की ओर से कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है. इस घटना के बाद पेट्रोल पंप पर भी काफी भीड़ जमा हो गई थी.