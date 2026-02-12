Panvel-Palaspe Road Update: पनवेल-पलास्पे मार्ग 13 फरवरी को रात 12:01 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

(Photo Credits Pixabay)

Panvel-Palaspe Road Update: बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने पनवेल-पलासपे रोड को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है. यह सड़क 13 फरवरी को रात 12:01 बजे से सुबह 5:00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगी. यह निर्णय कालुंद्रे के पास RUB-67 पर स्टील गर्डर के निर्माण कार्य को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए लिया गया है.

DFCCIL द्वारा गर्डर स्थापना का कार्य

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) कालुंद्रे में एचपी पेट्रोल पंप के पास रेलवे अंडर ब्रिज (RUB-67) पर एक स्टील ब्रिज गर्डर स्थापित करने जा रहा है. इस प्रक्रिया में भारी मशीनरी का उपयोग और अस्थायी संरचनाओं का निर्माण शामिल है. सुरक्षा के लिहाज से इस ऑपरेशन के दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह रोकना अनिवार्य है. यह भी पढ़े: Mumbai Police Traffic Advisory For Eid-e-Milad: ईद-ए-मिलाद को लेकर जुलूस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कुछ इलाकों के लिए जारी की एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

यातायात पुलिस के आदेश

नवी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच के अनुसार, यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए काम का समय देर रात और तड़के का रखा गया है. पुलिस उपायुक्त (यातायात) तिरुपति काकड़े ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत यह आदेश जारी किया है. हालांकि, परियोजना से संबंधित वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी.

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गर्डर लॉन्चिंग के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह बंदी आवश्यक है. नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें.

यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग

यातायात को डायवर्ट करने के लिए पुलिस ने विशेष मार्ग निर्धारित किए हैं ताकि भारी वाहनों और बसों को दिक्कत न हो:

पुणे और गोवा की ओर से आने वाले वाहन: जो बसें या भारी वाहन पुणे और गोवा से आ रहे हैं, उन्हें पलासपे के रास्ते पनवेल शहर में प्रवेश करने से बचना चाहिए.

डायवर्जन रूट: ऐसे वाहन मैराथन बिल्डिंग के सामने से डी-पॉइंट (D-Point) होते हुए जेएनपीटी रोड (JNPT Road) का उपयोग कर सकते हैं.

अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें ताकि समय की बचत हो सके.