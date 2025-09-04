Mumbai Police Traffic Advisory For Eid-e-Milad: ईद-ए-मिलाद को लेकर जुलूस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कुछ इलाकों के लिए जारी की एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

Credit-(ANI)

Traffic Advisory For Eid-e-Milad: ईद-ए-मिलाद 5 सितंबर को देशभर में मनाया जा रहा है, लेकिन मुंबई में गणेश उत्सव के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय ने 8 सितंबर को जुलूस निकालने का फैसला किया है, ताकि दोनों समुदायों के बीच शांति बनी रहे और मुंबई पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था में कोई परेशानी न हो. इसी को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस (Mumbai Traffic Police) ने 8 सितंबर को पूर्वी उपनगरों, खासकर मंखुर्द और घाटकोपर क्षेत्रों में जुलूस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

ईद-ए-मिलाद को लेकर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 8 सितंबर को घाटकोपर-मंखुर्द लिंक रोड पर भारी यातायात की संभावना है. इस जुलूस में बाइक और अन्य वाहनों के साथ-साथ भारी संख्या में लोग शामिल होंगे, जिससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो सकती है. इसलिए, ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे और किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके. ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहरवासियों से अनुरोध है कि वे जुलूस के मार्गों से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर ही निकलें. ताकि ट्रैफिक से बच सकें. यह भी पढ़े: Eid-e-Milad-un-Nabi Mubarak: ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पर ये HD Images और Greetings के जरिए दें मुबारकबाद

यातायात प्रतिबंध

भारी वाहनों पर प्रतिबंध : छेदा नगर जंक्शन से मंखुर्द टी जंक्शन तक भारी वाहनों (ईद-ए-मिलाद जुलूस के वाहनों और BEST बसों को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा.

हल्के वाहनों के लिए : घाटकोपर-मंखुर्द लिंक रोड पर फ्लाईओवर का उपयोग करना अनिवार्य होगा.

पार्किंग प्रतिबंध : निम्नलिखित सड़कों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी: घाटकोपर-मंखुर्द लिंक रोड (छेदा नगर से मंखुर्द टी जंक्शन तक) मधुकर कदम मार्ग पी.एल. लोखंडे मार्ग



यातायात डायवर्जन

छेदा नगर से वाशी की ओर जाने वाले वाहन : पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग (ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे) से उमरशी बप्पा जंक्शन और वी.एन. पुरव मार्ग का उपयोग करें.

मंखुर्द टी जंक्शन से घाटकोपर या विक्रोली की ओर जाने वाले वाहन: वी.एन. पुरव मार्ग और उमरशी बप्पा जंक्शन का उपयोग करें

घाटकोपर से विक्रोली के बीच जुलूस

घाटकोपर से विक्रोली के बीच ईद-ए-मिलाद का जूलूस दोपहर 1 बजे से जामा मस्जिद, चिराग नगर लेन, घाटकोपर (पश्चिम) से शुरू होगा और आनंदगढ़ जंक्शन, पार्कसाइट, विक्रोली (पश्चिम) पर समाप्त होगा. नोटिफिकेशन के अनुसार, इस जुलूस में लगभग 25,000 प्रतिभागी और 100 से अधिक वाहन शामिल होने की उम्मीद है.

प्रभावित सड़कें

एल.बी.एस. मार्ग: चिराग नगर, घाटकोपर से गुलाटी पेट्रोल पंप, विक्रोली तक.

प्रीमियर जंक्शन से गांधी नगर जंक्शन (पवई): भारी वाहनों (निजी बसों, एसटी बसों, और BEST बसों को छोड़कर) के लिए प्रवेश निषेध. आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है.

डायवर्जन मार्ग

कुर्ला से घाटकोपर/विक्रोली की ओर जाने वाले भारी वाहन: प्रीमियर जंक्शन से सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड के रास्ते कुर्ला डिपो की ओर डायवर्ट किए जाएंगे.

कमानी जंक्शन का यातायात: नौपाड़ा जंक्शन की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

पवई (गांधी नगर जंक्शन) से दक्षिण मुंबई की ओर जाने वाले वाहन: जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (JVLR) के रास्ते डायवर्ट होंगे.

श्रेयस जंक्शन और सावित्रीबाई फुले जंक्शन के पास के वाहन: पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग और पंतनगर की ओर डायवर्ट किए जाएंगे.

जोगेश्वरी पश्चिम में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी जुलूस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जोगेश्वरी पश्चिम के A-1 दरबार होटल जंक्शन से शुरू होकर अंबोली नाका जंक्शन तक जाएगा, जो ओशिवारा ट्रैफिक डिवीजन के तहत आता है। इस दौरान कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और रोड क्लोजर रहेगा। यातायात प्रतिबंध S.V. रोड – ओशिवारा नाला से अंबोली नाका (सीज़र रोड तक) रिलिफ रोड – आनंद नगर जंक्शन से होटल A-1 दरबार जंक्शन तक ठाकरे ब्रिज रोड – JVLR जंक्शन से S.V. रोड तक कैप्टन सावंत मार्ग – गुढेचा जंक्शन से S.V. रोड तक वैकल्पिक मार्ग (Alternative Routes): गोरेगांव पश्चिम से S.V. रोड की ओर आ रहे वाहन: होटल A-1 दरबार जंक्शन की तरफ जाने वाले वाहन मृणालताई गोरे ब्रिज जंक्शन पर बाएं मुड़कर पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे के जरिए अपने गंतव्य तक जाएंगे। अंधेरी पश्चिम से S.V. रोड की ओर आ रहे वाहन: बेहरामबाग की ओर जाने वाले वाहन सीज़र रोड जंक्शन या जे.पी. रोड जंक्शन पर बाएं मुड़कर लिंक रोड के माध्यम से अपने गंतव्य तक जाएंगे। ओशिवारा लिंक रोड से रिलिफ रोड की ओर आ रहे वाहन: काजुपाड़ा जंक्शन पर दाएं मुड़कर बेहराम बाग और शास्त्री नगर रोड से अपने गंतव्य तक जाएंगे. JVLR जंक्शन से S.V. रोड की ओर आ रहे वाहन: पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे के जरिए अपने गंतव्य तक जाएंगे। कैप्टन सावंत रोड से S.V. रोड की ओर आ रहे वाहन: D.N नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ सीधा जाएं या गुढेचा जंक्शन से दाएं मुड़कर लिंक रोड के जरिए अपने गंतव्य तक जाएंगे. ट्रैफिक पुलिस की लोगों से अनुरोध सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

ट्रैफिक से बचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर करें विजिट

नवीनतम यातायात अपडेट्स के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (trafficpolicemumbai.maharashtra.gov.in) या सोशल मीडिया हैंडल (@MTPHereToHelp) की जांच करें.