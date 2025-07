Nirav Modi's Brother Nehal Modi Arrested: नीरव मोदी का भाई नेहल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, भारत लाने की तैयारी

Nirav Modi Brother Nehal Modi Arrested: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. यह गिरफ्तारी भारत की दो बड़ी जांच एजेंसियों, सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) के अनुरोध पर हुई है. दोनों एजेंसियां लंबे समय से नेहल को भारत वापस लाने की कोशिश कर रही थीं.

नेहल मोदी पर अमेरिका में भी धोखाधड़ी का एक बड़ा आरोप है. आरोप है कि उसने न्यूयॉर्क की एक बड़ी डायमंड कंपनी, LLD डायमंड्स USA, के साथ करीब 2.6 मिलियन डॉलर (लगभग 19 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी की है. उसने कंपनी से हीरे लिए और फिर उनका भुगतान नहीं किया. यह मामला दिसंबर 2020 का है, जिसमें उस पर एक शातिर तरीके से कंपनी को धोखा देने का आरोप लगा था.

भारत को क्यों है नेहल की तलाश?

भारत में नेहल मोदी अपने भाई नीरव मोदी के साथ पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भी आरोपी है. यह घोटाला हजारों करोड़ रुपये का है, जिसके बाद नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया था. भारतीय जांच एजेंसियों का मानना है कि नेहल ने PNB घोटाले से जुड़े सबूत मिटाने और मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को सफेद करने) में अहम भूमिका निभाई थी.

Nirav Modi's brother Nehal Modi arrested in the USA on extradition request from CBI and ED: Officials. pic.twitter.com/sgrYXV8QiX

— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2025