National Commission for Women: राष्ट्रीय महिला आयोग ने उठाया बड़ा कदम, शुरू किया नया हेल्पलाइन नंबर, 14490 डायल करने पर मिलेगी तुरंत मदद

National Commission for Women started 24x7 helpline number (Credit-Pixabay)

National Commission for Women: महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24x 7 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है. 14490 इस नए हेल्पलाइन नंबर पर महिलाएं मदद मांग सकती है. किसी प्रकार की हिंसा या उत्पीडन होने पर महिलाएं इस नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकती है.महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने एक बड़ा कदम उठाया है.

आयोग ने एक नया 24×7 टोल-फ्री शॉर्ट कोड हेल्पलाइन नंबर — 14490 लॉन्च किया है. इस नंबर के माध्यम से महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या संकट की स्थिति में बिना झिझक त्वरित सहायता प्राप्त कर सकेंगी. ये भी पढ़े:LG के आदेश के बाद दिल्ली महिला आयोग का बड़ा एक्शन, 223 कर्मचारियों को हटाया गया, जानें वजह

नया हेल्पलाइन नंबर 14490

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24 दिसंबर को यह नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया.यह नंबर आयोग की पहले से चल रही हेल्पलाइन 7827170170 से लिंक है.

शॉर्ट कोड 14490 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में तेजी से और आसानी से संपर्क कर सकें.

शिकायत सुनने के लिए प्रशिक्षित काउंसलर उपलब्ध

NCW Women Helpline पर कॉल करने वाली महिलाओं की समस्या को प्रशिक्षित काउंसलर सुनेंगे और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन व सलाह देंगे.

अगर मामला गंभीर हो या तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो,तो कॉल को तुरंत संबंधित अधिकारियों या पुलिस के पास भेज दिया जाएगा.

हर महिला तक पहुंचेगी राहत

इस हेल्पलाइन का लक्ष्य है कि देश की ग्रामीण, शहरी और कस्बाई क्षेत्रों की महिलाएं भी तेज और प्रभावी सहायता प्राप्त कर सकें.यह कदम महिलाओं को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.यदि देर रात किसी महिला को समस्या होती है और वह 14490 पर कॉल करती है, तो उसकी लोकेशन के अनुसार नजदीकी पुलिस को तुरंत अलर्ट किया जाएगा.इससे संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत सुरक्षा मिल सकेगी.