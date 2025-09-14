Food Poisoning In Government School: दौसा जिले के सरकारी स्कूल में खाना खाने के बाद 50 से ज्यादा छात्र हुए फ़ूड पॉइज़निंग के शिकार, हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज; VIDEO

Credit-(X,@VistaarNews)

Food Poisoning In Government School: सरकारी स्कूलों (Government Schools) की हालत देश में काफी खराब है.इसके साथ ही स्कूलों में मिलनेवाले मिड डे मील (Mid Day Meal) में लापरवाही के कारण छात्रों की तबियत खराब होने की कई घटनाएं सामने भी आ चुकी है. एक बार फिर ऐसी ही एक घटना राजस्थान (Rajasthan) से सामने आई है.यहांपर एक स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने के बाद 50 से ज्यादा छात्रों की तबियत खराब (Unwell) हो गई है. सभी बीमार छात्रों को पास के हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है. ये घटना राजस्थान के दौसा जिले (Dausa District) के चूड़ीयावास गांव के एक सरकारी स्कूल की बताई जा रही है.

इस घटना के बाद छात्रों के परिजनों में काफी आक्रोश फैल गया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

50 से ज्यादा छात्रों को हुआ फ़ूड पॉइज़निंग

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है की शनिवार को जब छात्रों को खाना दिया गया तो इसे खाने के बाद छात्रों के पेट में दर्द होने लगा.इसके बाद छात्रों को नागंल के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र (Community Health Center) लाया गया. इसके बाद 20 के करीब छात्रों को दौड़ा के हॉस्पिटल में भेजा गया. फिलहाल छात्रों की तबियत ठीक बताई जा रही है.

घटना की जांच शुरू

इस घटना के बाद जिला कलेक्टर (District Collector) देवेंद्र कुमार ने बताया की छात्रों को खाना खाने के बाद पेट दर्द और सिरदर्द की शिकायत होने लगी. उन्होंने बताया की प्राथमिक जांच में ऐसा लगा रहा है की जो खाना छात्रों को दिया गया था, उसकी क्वालिटी खराब थी. इस घटना की जांच के लिए दो अलग अलग टीमें बनाई गई है. इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर भी शामिल है.उन्होंने आश्वासन दिया है की दोषियों पर कार्रवाई होगी.