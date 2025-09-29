VIDEO: हिंदी में विज्ञापन देखने के बाद MNS पार्टी का भड़का गुस्सा, युवक ने अंधेरी मेट्रो स्टेशन के होर्डिंग पर कालिख पोती, वीडियो आया सामने
मुंबई, महाराष्ट्र: पिछले कुछ महीनों से मुंबई (Mumbai) शहर में भाषा का विवाद काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है. मराठी भाषा नहीं आने के कारण, या फिर मराठी भाषा का अपमान करने के कारण कई लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आई है. अब अंधेरी (Andheri) में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena) के कार्यकर्ता ने अंधेरी के मेट्रो स्टेशन (Metro Station) के हिंदी में विज्ञापन वाले बोर्ड पर कालिख पोत दी. इस दौरान होर्डिंग को नुकसान भी पहुंचाया गया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nabilajamal_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. मनसे के सदस्यों ने धमकी दी है की विज्ञापन केवल मराठी में ही होने चाहिए.

हिंदी विज्ञापन पर पोती कालिख

विज्ञापन केवल मराठी भाषा में ही हो

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है कि महाराष्ट्र (Maharashtra) और मुंबई के मेट्रो स्टेशनों पर केवल मराठी भाषा के विज्ञापन ही लगाए जाने चाहिए, क्योंकि मराठी राज्य की राजभाषा है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि किसी मेट्रो स्टेशन पर हिंदी में विज्ञापन लगाए गए, तो इसी तरह की कार्रवाई दोहराई जाएगी.

हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का विरोध

बता दें की महाराष्ट्र सरकार के विज्ञापनों में हिंदी भाषा (Hindi Language) को बढ़ावा देने के फैसले का एमएनएस नेताओं ने पहली ही विरोध किया था. बता दें इससे पहले भी मराठी और हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी है.

 