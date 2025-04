VIDEO: दिल्ली के वजीराबाद पुलिस स्टेशन के मालखाने में लगी भीषण आग, 300 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक

दिल्ली के वज़ीराबाद स्थित ट्रेनिंग सेंटर के मलकाना (स्टोरेज यार्ड) में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 300 से 350 के बीच वाहन जलकर खाक हो गए. यह आग दिल्ली के खजूरी क्षेत्र में स्थित केंद्र के भीतर लगी थी.

दिल्ली दमकल विभाग को सुबह 4:32 बजे इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत ही कई दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और सुबह करीब 6:30 बजे तक आग बुझा दी गई. हालांकि, अभी भी कूलिंग का कार्य जारी है.

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है."

फिलहाल प्रशासन द्वारा आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब देश में पिछले कुछ दिनों में आग की कई घटनाएं सामने आई हैं. शनिवार रात (5 अप्रैल) को उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले के हयात नगर थाना परिसर में हाईटेंशन तार गिरने से आग लग गई थी, जिसमें कई वाहन जलकर नष्ट हो गए थे. दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया.

Delhi: A fire broke out at the Wazirabad Malkhana under Sonia Vihar Police Station in North East Delhi, destroying over 150 vehicles. Around 50 four-wheelers and 100 two-wheelers were gutted in the blaze. Fire tenders rushed to the spot to control the fire, and investigations are… https://t.co/Ae1tAk3FU2 pic.twitter.com/YLQedGMzID

— IANS (@ians_india) April 6, 2025