Maharashtra Municipal Elections 2026: मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 शहरों में महानगरपालिका के मतदान संपन्न, 50% से कम रहा वोट प्रतिशत

Maharashtra Municipal Elections 2026: महाराष्ट्र में स्थानीय सरकार चुनने के लिए आयोजित 29 नगर निगमों के चुनाव गुरुवार शाम को संपन्न हो गए. राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर बताया कि इस बार मतदान प्रतिशत 46% से 50% के बीच रहने का अनुमान है. हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारिक से आकंडे नहीं जारी हुए है.

सबसे अधिक चर्चा का केंद्र रही बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC), जहाँ दोपहर 3:30 बजे तक 41.08% मतदान दर्ज किया गया था. शाम 5:30 बजे मतदान खत्म होने तक पूरे राज्य में उत्साहजनक भागीदारी देखी गई. यह भी पढ़े: BMC Election Exit Poll Results 2026: 227 सीटों के महासंग्राम में कौन मारेगा बाज़ी? क्या खिलेगा कमल या चलेगा ‘ठाकरे’ का सिक्का, TV9 मराठी पर देखें एग्जिट पोल

मुंबई और अन्य शहरों की स्थिति

मुंबई में सुबह मतदान की गति धीमी रही, लेकिन दोपहर के बाद मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। मुंबई के अलावा ठाणे, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में भी मतदान शांतिपूर्ण रहा.

मुंबई (BMC): 227 वार्डों के लिए करीब 1,700 उम्मीदवारों की किस्मत अब EVM में कैद है.

पुणे और ठाणे: यहाँ भी मतदान का प्रतिशत औसत से बेहतर रहने की उम्मीद है।

अंतिम आंकड़े: चुनाव आयोग देर रात तक सटीक और अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करेगा.

स्याही को लेकर उठा विवाद

मतदान के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए, जिनमें दावा किया गया कि 'अमिट स्याही' (Indelible Ink) को आसानी से मिटाया जा सकता है. इस पर विपक्षी दलों, विशेषकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने सवाल उठाए। हालांकि, चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने स्पष्ट किया कि स्याही को सूखने में थोड़ा समय लगता है और भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी ने भी इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है.

कल आएंगे नतीजे

मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें शुक्रवार, 16 जनवरी को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं।

मतगणना सुबह से ही राज्य के निर्धारित केंद्रों पर शुरू हो जाएगी.

दोपहर तक प्रमुख नगर निगमों, विशेषकर मुंबई (BMC) के रुझान स्पष्ट होने की उम्मीद है.

सुरक्षा के लिहाज से सभी मतगणना केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

चुनाव का महत्व

इन चुनावों को 'मिनी विधानसभा' के रूप में देखा जा रहा है। मुंबई नगर निगम दुनिया के सबसे अमीर नगर निकायों में से एक है, जिसका बजट कई छोटे राज्यों से भी अधिक है। ठाकरे भाइयों (उद्धव और राज) का साथ आना और महायुति (BJP और शिंदे गुट) की आक्रामक घेराबंदी ने इस चुनाव को ऐतिहासिक बना दिया है.