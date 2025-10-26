Lucknow Shocker: बंद कार में युवक ने खुद को मारी गोली, हजरतगंज पुलिस कर रही जांच

लखनऊ, 26 अक्टूबर : लखनऊ के हजरतगंज में शनिवार देर रात एक युवक ने अपनी बंद कार में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना 25 अक्टूबर की रात करीब 11:40 बजे की है. हजरतगंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक कार में बैठे व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली है. सूचना मिलते ही हजरतगंज पुलिस के साथ पुलिस उपायुक्त (मध्य), अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य), सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज और फील्ड यूनिट टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि एक होंडा बीआरवी कार (नंबर यूपी32केई8099) सड़क किनारे स्टार्ट हालत में खड़ी थी. कार की ड्राइवर सीट पर बैठे युवक के कनपटी पर गोली का निशान था. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि युवक ने खुद को गोली मारी है.

दाहिने हाथ में एक रिवॉल्वर मिली. पास ही एक छोटी पन्नी में चार कारतूस, जबकि रिवॉल्वर में पांच कारतूस पाए गए. पुलिस को मौके से युवक का पर्स और रिवॉल्वर का लाइसेंस भी मिला, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई. युवक का नाम ईशान गर्ग (38) निवासी राजाजीपुरम, थाना तालकटोरा, लखनऊ बताया गया है. सूत्रों के मुताबिक, ईशान गर्ग अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ घर से निकला था. फिलहाल, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है.

फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल से सभी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अधिकारी आत्महत्या की वजह जानने के लिए मृतक के परिवार और दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं. कार के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटना के समय वहां कोई और व्यक्ति मौजूद था या नहीं. हजरतगंज थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की सभी पहलुओं से जांच जारी है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. प्रारंभिक जांच में किसी तरह की साजिश या बाहरी हस्तक्षेप के सबूत नहीं मिले हैं.