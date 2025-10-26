Nagpur Shocker: शर्मनाक! 6वीं क्लास की नाबालिग को लॉज पर ले जाकर किया रेप, अत्याचार का वीडियो बनाकर धमकाया, नागपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार

Nagpur Rape Case (Photo- Pexels)

Nagpur News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के सातारा (Satara) जिले में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और इसके बाद डॉक्टर हाथ पर सुसाइड नोट लिखा था. ये घटना अभी थमी भी नहीं थी की नागपुर (Nagpur) से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक 6वीं क्लास में पढ़नेवाली एक 12 साल की बच्ची के दो लोगों ने रेप किया और इसके साथ ही इन बदमाशों ने इसका वीडियो भी बनाया और नाबालिग को धमाकाया. इस घटना के बाद एक बार फिर नागपुर के लोगों में रोष फ़ैल गया है.

क्या है पूरा मामला?

नागपुर से सटे भिलगांव के पास दो बदमाश एक 12 साल की नाबालिग को एक लॉज पर लेकर गए. इसके बाद दोनों ने उसपर बलात्कार (Rape) किया और इस दौरान इन्होने इसका वीडियो भी बनाया. इसके साथ ही किसी को भी बताने पर वीडियो वायरल करने की और जान से मारने की धमकी भी दी. इस घटना के बाद नाबालिग ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और इसके बाद परिजन पुलिस स्टेशन पहुंचे.

पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार

परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट (POCSO) आरोपियों पर मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है की इन दोनों आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज है. इस घटना के बाद इलाकें में भी रोष फ़ैल गया है.