VIDEO: लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में भयानक धमाका, मलबे का ढेर में बदला घर, विस्फोट में 2 लोगों की मौत

इस धमाके में मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया (Photo : X)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडंबा इलाके में आज यानी रविवार को एक घर में इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका दहल गया. यह घटना बेहटा बाजार इलाके की है, जहाँ आलम नाम के एक व्यक्ति के घर में अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम चल रहा था. धमाके की वजह घर में रखा भारी मात्रा में बारूद बताया जा रहा है.

धमाका इतना तेज़ था कि पूरा का पूरा मकान ढहकर मलबे का ढेर बन गया. इस दर्दनाक हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. धमाके की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए.

राहत और बचाव का काम जारी

घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस से पास के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों को डर है कि अभी भी तीन और लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

बुलडोजर की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और मौके पर चारों तरफ धुएं का गुबार देखा जा सकता है. पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और किसी को भी मलबे के पास जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, ताकि बचाव के काम में कोई रुकावट न आए.

अवैध पटाखा फैक्ट्री पर उठे गंभीर सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और बारूद के असुरक्षित भंडारण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री इस घर में कैसे पहुंची. फिलहाल, प्रशासन की पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है.