Pune Viral Video: हिंदी ही बोलेंगे... पुणे में भी भाषा पर विवाद; मराठी बोलने को कहने पर हुई बहस

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुणे के वाघोली स्थित डी-मार्ट स्टोर में एक व्यक्ति हिंदी बोलने की जिद करता नजर आ रहा है. जब उससे मराठी बोलने के लिए कहा जाता है, तो वह स्पष्ट रूप से कहता है, 'हिंदी ही बोलेंगे.' यह बयान इंटरनेट पर बहस का विषय बन गया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ स्टोर के चेकआउट काउंटर पर खड़ा है. इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति उससे मराठी में बात करने के लिए कहता है. इस पर वह जवाब देता है, "नहीं बोलते." जब दोबारा मराठी में बोलने के लिए कहा जाता है, तो वह कहता है, "सोशल मीडिया पर डालो... यह गलत तरीका है तुम्हारा." इसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और वहां मौजूद अन्य लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं. इस दौरान वीडियो बना रहे व्यक्ति से भी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति कहता है कि "मेरी अनुमति के बिना तुम वीडियो नहीं बना सकते."

इस वीडियो पर सोशल मीडिया में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई महाराष्ट्र में रहता है, तो उसे मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए और उसी में संवाद करना चाहिए. वहीं, कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी भाषा में बात करने का अधिकार होना चाहिए.

Pune Viral Video

'Hindi Hi Bolenge': Man insists on speaking Hindi after being asked to speak Marathi at D-Mart in Wagholipic.twitter.com/w1yhi1qnH4

— Pune First (@Pune_First) March 13, 2025