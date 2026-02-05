स्टारडम की ढलान पर गोविंदा, तो पत्नी सुनीता ने थामा बॉलीवुड का दामन; क्या बदलेगी आहूजा परिवार की किस्मत?

(Photo Credits ANI)

बॉलीवुड के एक दौर के सुपरस्टार गोविंदा, जिन्हें 'हीरो नंबर 1' के नाम से जाना जाता था, पिछले कुछ समय से अपने करियर में उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे हैं. जहां एक तरफ उनके बड़े पर्दे पर वापसी के प्रयास अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने मनोरंजन जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सुर्खियां बटोरी हैं.यह विरोधाभासी स्थिति बॉलीवुड में बदलते समीकरणों और सितारों के निजी जीवन में आ रहे नए मोड़ों को दर्शाती है.

गोविंदा के करियर की वर्तमान स्थिति

गोविंदा ने नब्बे के दशक में अपनी अनूठी कॉमेडी और डांस स्टाइल से दर्शकों के दिलों पर राज किया. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थीं और वे एक के बाद एक हिट दे रहे थे. हालांकि, इक्कीसवीं सदी की शुरुआत के साथ, उनके करियर की चमक फीकी पड़ने लगी। नए चेहरों और बदलती कहानी की मांग के बीच, गोविंदा को अपनी जगह बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा. हाल के वर्षों में, उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन वे दर्शकों और समीक्षकों को प्रभावित करने में विफल रहीं. उनके प्रशंसक अभी भी उनके पुराने अवतार को याद करते हैं और उनकी दमदार वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह राह चुनौतियों से भरी दिख रही है.

सुनीता आहूजा का बॉलीवुड में प्रवेश

जहां गोविंदा के करियर को लेकर अटकलें जारी हैं, वहीं उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल के दिनों में मनोरंजन जगत में अपनी सक्रियता बढ़ाई है. सुनीता, जो पहले मुख्य रूप से गोविंदा के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आती थीं, अब खुद भी विभिन्न परियोजनाओं और टेलीविजन शो में दिखाई दे रही हैं. उन्होंने कुछ रियलिटी शो में बतौर मेहमान या जज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे उन्हें एक नई पहचान मिली है। यह उनके लिए बॉलीवुड में एक तरह की नई एंट्री मानी जा रही है, जहां वे अब सिर्फ एक स्टार की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी खुद की पहचान बना रही हैं.

बदलते समीकरण और भविष्य की संभावनाएं

सुनीता आहूजा का यह नया सफर बॉलीवुड में बदलते ट्रेंड्स का भी एक उदाहरण है, जहां अब सिर्फ अभिनेताओं या अभिनेत्रियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी विभिन्न भूमिकाओं में सामने आ रहे हैं. यह गोविंदा और सुनीता दोनों के लिए एक नया अध्याय है. जहां गोविंदा अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं सुनीता अपनी नई भूमिकाओं में दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह जोड़ी बॉलीवुड में किस तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और उनके व्यक्तिगत करियर किस दिशा में आगे बढ़ते हैं.