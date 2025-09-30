Chhattisgarh Horror: प्रेमी बना रहा था एबॉर्शन करने का दबाव, गुस्से में नाबालिग गर्भवती प्रेमिका ने युवक का रेत दिया गला, रायपुर से भयावह घटना आई सामने

(Photo Credits Pixabay)

रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर (Raipur) के गंज इलाकें के एक लॉज में एक युवक का शव मिला था. पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है. बताया जा रहा है की इस युवक की हत्या उसकी नाबालिग प्रेमिका (Underage Girlfriend) ने ही की है. जब नाबालिग अपने घर बिलासपुर पहुंची तो उसने अपनी मां को पूरी बात बताई और जिसके बाद वह खुद ही पुलिस स्टेशन (Police Station) पहुंची और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी.पुलिस के अनुसार मृतक का नाम सद्दाम था, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और अभनपुर में एमएस इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में कार्यरत था.

एबॉर्शन को लेकर दोनों में हुआ था विवाद

जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. किशोरी तीन महीने की गर्भवती (Pregnant) थी और सद्दाम उस पर गर्भपात (Abortion) कराने का दबाव डाल रहा था. कुछ दिन पहले लॉज के बाहर भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें युवक ने लड़की को चाकू से धमकाया था.28 सितंबर की रात जब सद्दाम सो रहा था, तब किशोरी ने उसी धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया. इसके बाद उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया, मोबाइल फोन लेकर वहां से निकल गई और लॉज की चाबी रेलवे ट्रैक के पास फेंक दी.

मां को बताई पूरी बात

अगली सुबह लड़की बिलासपुर (Bilaspur) पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना बता दी.मां ने तुरंत कोनी थाने में इसकी जानकारी दी.पुलिस (Police) ने रायपुर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद लॉज में जाकर युवक का खून से लथपथ शव बरामद किया गया. मृतक का मोबाइल पुलिस के कब्जे में है और उसके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.