VIDEO: पिता ने की हैवानियत की हदें पार! पत्नी के साथ हुए विवाद में मासूम बच्ची को उठाकर नीचे जमीन पर पटका, मुरैना का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@VistaarNews)

मुरैना, मध्य प्रदेश: मुरैना (Morena) से एक हैवान पिता का वीडियो सामने आया है. जहांपर शख्स अपनी पत्नी को लाने के मायके गए हुआ था. इस दौरान उसने गुस्से में अपनी मासूम बच्ची को जमीन पर उठाकर पटक दिया. जानकारी के मुताबिक़ इस आरोपी पिता का नाम ब्रजकिशोर जाटव है और वह सिंगल बस्ती में रहता है. बताया जा रहा है की वह अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए सबलगढ़ (Sabalgarh) गया था. इस दौरान उसने अपनी पत्नी को वापस चलने के लिए कहा, पत्नी ने जब इनकार कर दिया तो इसने खटिया पर खेल रही खुद अपनी बच्ची को ही ऊपर उठा लिया और पत्नी को धमकी दी की चलेगी या नहीं, पत्नी के इनकार करने पर इस हैवान ने अपनी बेटी को नीचे जमीन पर पटक दिया.

इस घटना का वीडियो (Video) सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है और लोगों ने इस बेरहम शख्स पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Hardoi Video: हैवान पिता की शर्मनाक करतूत! मासूम बच्ची को जमकर पीटा, पत्नी को मारपीट का वीडियो भी बनाकर भेजा, हरदोई जिले का वीडियो आया सामने

पिता ने अपनी बच्ची को जमीन पर पटका

बच्ची हुई घायल

इस घटना के बाद बच्ची इस हमले में घायल हो गई और उसका हॉस्पिटल (Hospital) में इलाज किया जा रहा है. ये जानकारी भी सामने आई है की ये वीडियो 4 महीने पुराना है और आरोपी के साले ने इस वीडियो को बनाया था.

पुलिस कर रही जांच

टीआई जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की और बताया कि बच्ची जीवित है. उन्होंने यह भी बताया कि ब्रजकिशोर का हाल ही में किसी अन्य व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, और माना जा रहा है कि वीडियो उस व्यक्ति ने वायरल (Viral) कर दिया, जिससे ब्रजकिशोर की बदनामी की जा सके.पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और सबूत जुटा रही है.वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.