Kalyan: 'दाल वडा मिलने में लगेगी देर, ये सुनकर भड़का युवक, होटल मालिक के साथ की जमकर मारपीट, ठाणे से सटे कल्याण का वीडियो आया सामने; VIDEO

कल्याण, महाराष्ट्र: कल्याण (Kalyan) में गुंडागर्दी (Hooliganism) काफी बढ़ गई है. ऐसी ही घटना एक बार फिर ठाणे (Thane) से सटे कल्याण से सामने आई है. जहांपर एक गुंडे ने शराब के नशे में एक होटल के मालिक पर हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. बताया जा रहा है की होटल मालिक के पास गुंडा दिनेश लंके पहुंचा और वह शराब के नशे में था. उसने दूकान मालिक से कहा की 'मुझे दाल वडा बनाकर दे, इसके बाद होटल मालिक ने कहा की ,' थोड़ा रुकना पड़ेगा.इसके बाद इसका गुस्सा भड़क गया और उसने मालिक से गालीगलौज शुरू कर दी.इसके बाद उसने होटल के मालिक को हथियार दिखाकर उससे मारपीट की.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @NDTVMarathi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Kalyan: कोर्ट से जेल जाते समय कैदियों का हुआ विवाद, पुलिस कर्मचारियों के साथ की मारपीट, ठाणे से सटे कल्याण का वीडियो आया सामने; VIDEO

कल्याण में होटल मालिक से मारपीट

क्या है पूरा मामला ?

'साम टीवी ' की रिपोर्ट के मुताबिक़ कल्याण (Kalyan) में बचारामर का कल्याण में इडली वडा का होटल है. इस दौरान शनिवार रात को नशे की हालत में वहां का गुंडा दिनेश लंके पहुंचा और उसने मालिक बचरामर से कहा की ,' मुझे दाल वडा बनाकर दे. इसपर होटल मालिक ने कहा की ,' थोड़ी देर रुकना होगा.ये सुनते ही दिनेश भड़क गया और होटल मालिक से गालीगलौज करने लगा.जब मालिक ने इसका विरोध किया तो उसका गुस्सा और भड़क गया. इसके बाद दिनेश ने हथियार निकाला और सभी के सामने होटल मालिक को धमकाते हुए सभी के सामने उससे माफ़ी मंगवाई. इस घटना का सीसीटीवी (CCTV) सामने आया है.

जमानत पर छुटकर आया है बाहर

जानकारी के मुताबिक़ कुछ दिन पहले ही दिनेश एक पुराने अपराधिक मामले में जमानत (Bail) पर छूटकर बाहर आया है. फिर से ये आरोपी परिसर में दहशत फैलाने की कोशिश में है, ऐसा आरोप नागरिक कर रहे है. इस घटना के बाद व्यापारी और होटल मालिकों में डर का माहौल है. पुलिस (Police) ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू की है.