Haryana: कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला में नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

अंबाला, 8 नवंबर : हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसके गंतव्य की ओर से रवाना किया. इस मौके पर मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की. प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार सुबह वाराणसी से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. यह नई वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से फिरोजपुर के बीच शुरू की गई है. इसका ठहराव हरियाणा के अंबाला में भी है, जहां से मंत्री अनिल विज ने ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया.

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के विकास को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए पहिए लगे हैं. आज प्रधानमंत्री मोदी ने 4 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की हैं, जिसमें एक ट्रेन दिल्ली से फिरोजपुर तक चलाई गई है. इससे लोग समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे. प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती है. हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, "मैं अंबाला स्टेशन पर खेल कर ही बड़ा हुआ हूं. मैंने उसको पूरी तरह बदलते हुए देखा है. एक समय था, जब पानीपत से लुधियाना ट्रेन चला करती थी. उस समय गाड़ी में जाते थे तो अपना चेहरा भी पहचान में नहीं आता था. कपड़े भी काले हो जाते थे."

वंदे भारत की बात करते हुए उन्होंने कहा, "इसकी गति 160-170 किलोमीटर प्रति घंटा होती है. जिस दिन पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी, मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ अंबाला से दिल्ली तक गया था. हमने गाड़ी में खड़े होकर चाय पी थी. वंदे भारत की विशेषता यह है कि उस समय एक बूंद भी चाय नहीं गिरी थी." अनिल विज ने आगे कहा कि आज नई वंदे भारत चलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में रेलवे को अंतरराष्ट्रीय रेल के मुकाबले पर लाकर खड़ा कर दिया है. इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, "इससे आम लोगों को लाभ होगा. मैं अंबाला की जनता और भारत के सभी नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं."