Gwalior: मुर्रा भैंस के लिए ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान युवती ने एसिड पीकर की आत्महत्या; पति समेत 5 पर मामला दर्ज

ग्वालियर, 21 अक्टूबर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दहेज़ उत्पीड़न की एक घटना सामने आई है, जहां एक नवविवाहित युवती ने देहज उत्पीड़न से परेशान होकर एसिड पीकर आत्महत्या कर ली है. नवविवाहिता विमलेश बघेल के ससुराल वाले उससे मुर्रा भैंस की मांग कर रहे थे. मुर्रा भैंस बहुत महंगी होती है और उसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा भी होती है. ससुराल वाले अपने डेयरी व्यवसाय के लिए बहू से भैंस लाने की मांग कर रहे थे. जिससे तंग आकर एक 21 वर्षीय महिला ने अपने पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज उत्पीड़न से बचने के लिए तेज़ाब पीकर आत्महत्या कर ली. लगातार हो रहे प्रताड़ना के कारण विमलेश ने इतना बड़ा कदम उठाया. पुलिस ने पीड़िता के पति और परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो फिलहाल फरार हैं. यह भी पढ़ें: Kanpur Shocker: कानपुर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महिला स्टेनों ने बिल्डिंग के 6वें फ्लोर से कूदकर की आत्महत्या, परिसर में मची अफरा तफरी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मृतिका के ससुराल वालों की पहचान, ससुर इमरत बघेल, सास विद्या बाई, देवर हरिसिंह और ननद भावना बघेल के रूप में हुई है. विमलेश की शादी 31 जनवरी, 2024 को हुई थी, जिसके तुरंत बाद से परिवार ने उस पर अपने डेयरी व्यवसाय के लिए लगभग 2 लाख रुपये मूल्य की मुर्रा भैंस लाने का दबाव डाला. विमलेश के रिश्तेदारों ने बताया कि उसके साथ रोजाना मारपीट होती थी और यातनाएं दी जाती थी. जिससे व्यथित होकर उसने आत्महत्या कर ली.

20 सितंबर को प्रताड़ना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि, विमलेश ने अगले दिन तेज़ाब पीने का आत्मघाती कदम उठा लिया. उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. विमलेश के परिवार वालों ने बातया कि उसने अपनी प्रताड़ना के बारे में रो रो कर बताया था लेकिन अपने ससुराल वालों के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने से बहुत डर रही थी. पुलिस ने 17 अक्टूबर को दिनेश बघेल और उसके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की. सभी पांच आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी जांच में जुटी हुई है.