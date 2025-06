Mumbai Lake Water Level Increase: मुंबई के लोगों के लिए खुशखबरी! पानी की टेंशन होगी खत्म, शहर के 7 तालाबों का जलस्तर बढ़ा

Mumbai Lake Water Level Increase: मुंबई कुछ दिनों से जोरदार बारिश चल रही है. अब ऐसे में मुंबई के लोगों के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही है. मुंबई जिले समेत आसपास के क्षेत्रों में पानी सप्लाई होने वाले तालाबों के जलस्तर में बढ़ोत्तरी हुई है.24 जून की सुबह 6 बजे तक सातों झीलों में पानी का कुल स्तर 32.89% तक पहुंच गया है, जबकि एक दिन पहले यह आंकड़ा 28.21% था. महज 24 घंटे में 67,799 मिलियन लीटर पानी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अभी मानसून की शुरुवात ही है और ऐसे तालाबों का जलस्तर बढ़ना मुंबई के लोगों के लिए राहत की बात है. पिछले दिनों मुंबई समेत ठाणे जिले में भी पानी की भारी किल्लत देखी गई थी.

जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार मुंबई के लोगों को पानी की किल्लत या फिर कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा. ये भी पढ़े:Mumbai Lake Water Level Update: महाराष्ट्र में बारिश के बीच बड़ी राहत! मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों का जलस्तर बढ़कर 28.21% पहुंचा

तालाबों का जलस्तर बढ़ा

🚰 मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा आज सकाळी ६ वाजेपर्यंतचा अहवाल

🚰 Report of water stock in the seven lakes, supplying water to Mumbai, till 6am today.

