Buldhana Shocker: नदी में नहाने गए 4 लोगों की डूबने से मौत, 1 लापता, बुलढाना जिले की घटना

Credit-(Pixabay)

बुलढाना, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) में जमकर बारिश हो रही है.मराठवाड़ा (Marathwada) और विदर्भ (Vidarbha) में बारिश के कारण कई हादसे भी सामने आएं है. अब ऐसा ही एक हादसा बुलढाना (Buldhana) जिले से सामने आया है. जहांपर नदी में नहाने गए चार युवकों की मौत हो गई. बुलढाणा जिले में नांदुरा और मलकापुर तहसील में अलग-अलग जगहों पर हुई घटनाओं में चार युवकों की डूबकर मौत हो गई.इनमें से तीन के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक किशोर अभी भी लापता है.इस हादसे से दोनों गांवों में मातम छा गया है.नांदुरा तहसील के निमगांव के रहने वाले करण भोंबले (18) और वैभव फुके (25) रविवार को नहाने के लिए ज्ञानगंगा नदी में उतरे थे.

नदी की गहराई और तेज बहाव समझ न पाने के कारण दोनों गहरे पानी में डूब गए. जब वे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस को खबर दी. पुलिस ने तलाश अभियान शुरू किया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. ये भी पढ़े:VIDEO: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दर्दनाक हादसा! इंद्रावती नदी में नहाने गए 6 मासूम डूबे, गांव में पसरा मातम

मलकापुर की नलगंगा नदी में भी हादसा

इसी दिन मलकापुर (Malkapur) तहसील के दसरखेड गांव के पास भी पांच किशोर नलगंगा नदी में नहाने गए थे. इनमें से शुभम दवंगे (16) और सोहम उर्फ कांच्या सोनवणे (15) गहरे पानी में उतर गए और बाहर नहीं निकल सके.

एक अब भी लापता

जब दोनों साथी पानी से बाहर नहीं आए तो अन्य बच्चों ने गांववालों को खबर दी. ग्रामीणों ने तलाश शुरू की और शुभम का शव बरामद कर लिया. हालांकि, सोहम अभी तक लापता है और उसकी तलाश जारी है.इन दोनों घटनाओं ने निमगांव और दसरखेड गांव में गम का माहौल बना दिया है. मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.