Pune Double Decker Bus: पुणे के लोगों का सफर होगा आसान! 25 डबल डेकर ई-बसेस शहर में दौड़ेगी, जानें कौन से मार्ग पर चलेगी

Pune Double Decker Bus: मुंबई (Mumbai) की तर्ज पर अब पुणे (Pune) में भी डबल डेकर बस (Double Decker Bus) शहर की सड़कों पर दिखाई देगी. पुणे महानगर परिवहन महामंडल (PMP) की ओर से इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों की सफल टेस्टिंग के बाद अब कुल 25 डबल डेकर ई-बसेस को बेड़े में शामिल करने का निर्णय लिया गया है.इस प्रस्ताव को संचालक मंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है.सितंबर महीने में पुणे में पहली बार इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लाई गई थी. इस बस का ट्रायल हिंजवडी, भोसरी, कोरेगांव पार्क, और विमाननगर जैसे इलाकों में पांच रूटों पर की गई.

दस दिनों की सफल ट्रायल के बाद, केवल मामूली घटनाओं को छोड़कर बस ने शानदार प्रदर्शन किया.इसके बाद PMP प्रशासन ने किराए के आधार पर 25 डबल डेकर ई-बसेस लेने का निर्णय किया है. ये भी पढ़े:Pune Double Decker Bus: मुंबई की तरह पुणे की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी PMPML की डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बस, ट्रायल रन शुरू; VIDEO

मुंबई की तरह पुणे में भी दिखेगी डबल डेकर की झलक

मुंबई (Mumbai) में डबल डेकर बसें काफी लोकप्रिय हैं और यात्रियों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है.अब उसी तर्ज पर पुणे में भी ये बसें लाई जा रही हैं.ये बसें पूरी तरह एसी (AC) और इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित होंगी, जिससे यह प्रदूषणमुक्त और पर्यावरण हितैषी परिवहन का नया अध्याय साबित होंगी.

जनवरी 2026 तक सड़कों पर दौड़ेंगी नई बसें

पीएमपी (PMP) प्रशासन के अनुसार, अगले दो से तीन महीनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में नई बसें पुणे की सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देंगी.

नए साल में पुणेकरों को डबल डेकर में सफर करने का अनुभव मिलने वाला है.

किन रूट्स पर चलेंगी डबल डेकर बसें

हिंजवडी फेज 3 से हिंजवडी फेज 3 (सर्कुलर रूट)

रामवाड़ी मेट्रो स्टेशन से खराड़ी

मगरपट्टा सिटी से कल्याणीनगर मेट्रो स्टेशन

पुणे स्टेशन से लोहगांव एयरपोर्ट

देहू से आलंदी

चिंचवड से हिंजवडी

प्रशासन की प्रतिक्रिया

पीएमपी (PMP) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पंकज देवरे ने कहा,'डबल डेकर बस की चाचणी सफल रही है. संचालक मंडल ने 25 बसों को भाड़े पर लेने की मंजूरी दे दी है. जनवरी के पहले सप्ताह में ये बसें पीएमपी के बेड़े में शामिल होकर पांच रूट्स पर चलना शुरू करेंगी.

