Pune Double Decker Bus: मुंबई की तरह पुणे की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी PMPML की डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बस, ट्रायल रन शुरू; VIDEO

Pune Double Decker Bus Video: मुंबई की तरह अब पुणे की सड़कों पर भी जल्द डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने वाली हैं. इन बसों पर सड़क पर उतारने के लिए पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (PMPML) की तरफ से ट्रायल रन शुरू कर दिया है. पहले दिनके ट्रायल रन में PMPML के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज देओरे के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें स्विच मोबिलिटी के अधिकारी और PMPML के अन्य प्रतिनिधि भी शामिल थे.

ट्रायल रन 15 दिनों तक चलेगा

यह ट्रायल रन अगले 15 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें हिनजवाड़ी फेज 3 से हिनजवाड़ी फेज 3, रामवाड़ी मेट्रो से इंटरनेशनल पार्क खराडी, कल्याणीनगर मेट्रो से मगरपट्टा सिटी, और पुणे स्टेशन से लोहागांव एयरपोर्ट (विमाननगर के रास्ते) जैसे प्रमुख रूट्स शामिल हैं। इन रूट्स की लंबाई 8 किमी से 15.5 किमी तक होगी.

डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन

दिवाली पर सेवा शुरू होने की संभावना

इन बसों का मुख्य उद्देश्य हिनजवाड़ी, खराडी और मगरपट्टा जैसे आईटी हब में काम करने वाले पेशेवरों को यात्रा में सुविधा प्रदान करना है। यदि ट्रायल सफल रहा, तो इन बसों को दिवाली के आसपास आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जा सकता है.

डबल-डेकर बस की क्षमता-सुविधाएं

हर डबल-डेकर बस में 60 बैठने की क्षमता है, साथ ही 25 खड़े होने की जगह भी है, जिससे कुल 85 यात्री एक समय में बस में यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन बसों को पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड डिजाइन किया गया है। बसों में दोनों तरफ दरवाजे और आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं.

एक बस की कीमत 2 करोड़ रुपये

स्विच मोबिलिटी द्वारा निर्मित ये डबल-डेकर बसें प्रत्येक की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपये है। निचला डेक 45 और ऊपरी डेक 40 यात्रियों के लिए है, जो सामान्य सिटी बसों से कहीं अधिक क्षमता प्रदान करती हैं.

बस का डिज़ाइन

इन इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बसों की ऊंचाई 4.75 मीटर, चौड़ाई 2.6 मीटर और लंबाई 9.5 मीटर है.इनका डिज़ाइन खास तौर पर शहर के व्यस्त रूट्स पर भीड़ कम करने और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया गया है. लंदन स्टाइल में बनाई गई ये बसें पुणे के मौजूदा फ्लाईओवर और मेट्रो स्टेशनों के साथ पूरी तरह संगत हैं। पुराने डीजल डबल-डेकर बसों की तुलना में इनकी मेंटेनेंस लागत कम होगी, जिससे ये पर्यावरण के लिए भी लाभकारी साबित होंगी.

पहले चरण में 10 बसें शामिल

पहले चरण में PMPML की फ्लीट में कुल 10 डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाकर 20 तक किए जाने की योजना है.

चार रूट्स पर चलेंगी ये बसें

PMPML अधिकारियों ने कहा कि सफल ट्रायल के बाद इन बसों को चार मुख्य रूट्स पर चलाया जाएगा। आईटी प्रोफेशनल्स ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही इसे अधिक रूट्स पर विस्तारित किया जाएगा. यह कदम पुणे के ट्रैफिक जाम को कम करने और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.