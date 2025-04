Jyotiraditya Scindia News: 'गुटखा मत खाओ बहन': केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मजाकिया चेतावनी वायरल, देखें VIDEO

Jyotiraditya Scindia Viral Video: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एक विकास परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक दिल छू लेने वाला लम्हा कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. कार्यक्रम के दौरान सिंधिया मंच से नीचे उतरे और लोगों से सीधे संवाद करने लगे. इसी दौरान उनकी नजर भीड़ में खड़ी एक महिला पर पड़ी जो गुटखा चबा रही थी.

सिंधिया मुस्कराते हुए बोले, "गुटखा मत खाओ बहन, मैंने पकड़ लिया!" यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया.

ये भी पढें: पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनने जा रही है: ज्योतिरादित्य सिंधिया

Shivpuri, Madhya Pradesh: Union Minister Jyotiraditya Scindia was seen advising a woman against chewing gutkha during an event in Khaniadhanal pic.twitter.com/enb4p5KHyW

— IANS (@ians_india) April 10, 2025