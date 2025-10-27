Dog Attack: बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने किया जानलेवा हमला, घायल मासूम को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट, हनमकोंडा जिले का वीडियो आया सामने: VIDEO

Dogs attacked the girl (Credit-@sirajnoorani)

Dog Attack: आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के हमले शहरों में बढ़ते ही जा रहे है. रोजाना किसी न किसी शहर से हमले की घटनाएं सामने आती है. अब तेलंगाना (Telangana) के हनमकोंडा (Hanamkonda) जिले से हमले की घटना सामने आई है. जहांपर एक सात साल की बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला (Dog Attack) कर दिया. हमले में बच्ची बुरी तरह घायल हुई है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. जब बच्ची अपर हमला हुआ, उसी दौरान एक शख्स दौड़कर आया और कुत्तों को भगाया और बच्ची को संभाला.

जिसके कारण बच्ची की जान बच गई है. इस घटना का भयावह वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Jalna Shocker: आवारा कुत्तों का आतंक! 4 साल की बच्ची पर किया हमला, मासूम की हुई दर्दनाक मौत, महाराष्ट्र के जालना की घटना से सदमे में परिजन

बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला

सुनसान सड़क पर हमला

ये घटना हनमकोंडा जिले के न्यू श्यामपेठ (New Shyampeth) क्षेत्र में शनिवार सुबह लगभग 7:50 बजे हुई. सात साल की बच्ची स्रीजा पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. बच्ची सड़क पर अकेले चल रही थी, तभी अचानक कई कुत्ते उस पर टूट पड़े.सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची के गिरते ही कुत्ते उसे काटने और घसीटने लगे.बच्ची की चीखें सुनकर एक युवक मौके पर दौड़ा और पत्थर फेंककर कुत्तों को भगाया.बच्ची को नजदीकी हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

नगर निगम पर लोगों का गुस्सा

स्थानीय लोगों ने ग्रेटर वॉरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (GWMC) पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. नागरिकों का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर निगम लगातार अनदेखी कर रहा है. उन्होंने मांग की है कि नगर प्रशासन तुरंत प्रभावी कदम उठाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों.