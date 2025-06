Cylinder Blast in Airoli: चायनीज फूड वैन में सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, नवी मुंबई के ऐरोली रेलवे स्टेशन के बाहर की घटना, वीडियो आया सामने (Watch Video)

ठाणे, महाराष्ट्र: ठाणे के ऐरोली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी घटना सामने आई है. जहांपर रेलवे स्टेशन के बाहर एक चायनीज फूड वैन के सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया और जिसके कारण वाहन में भीषण आग लगी. इस दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया.यह हादसा ऐरोली स्टेशन के बाहर, ठाणे-बेलापुर महामार्ग के किनारे खड़ी एक चायनीज फूड वैन में हुआ. अचानक सिलिंडर में विस्फोट हुआ, जिससे वाहन में भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वाहन पूरी तरह जल गया. साउंड की तीव्रता के कारण आस-पास के इलाकों में दहशत फैल गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:नवी मुंबई: नेरुल में शुभदा पॉलिमर्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

ऐरोली में चायनीज फूड वैन में सिलेंडर हुआ ब्लास्ट

An Incident Of A Cylinder Explosion Occurred Around 8 PM Outside The Airoli Railway Station In A food Stall, On The Thane-Belapur Road. No One Was Injured In The Incident

