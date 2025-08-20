BMC Helpline Number: मुंबई में मूसलाधार बारिश, मदद के लिए बीएमसी हेल्पलाइन नंबर 1916 पर कर सकतें हैं संपर्क

(Photo: X)

BMC Helpline Number: मुंबई (Mumbai) में मंगलवार को हुई मूसलधार बारिश के बाद बुधवार को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. ऐसी स्थिति में लोगों की मदद के लिएबृहन्मुंबई नगरपालिक (BMC) ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि जरूरतमंद नागरिक इस पर संपर्क कर सकें और अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दे सकें, जिससे उनकी मदद की जा सके.

मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करें

BMC अधिकारियों के अनुसार, अगर कोई नागरिक बारिश के दौरान कहीं फंस जाता है या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहा है, तो वह तुरंत 1916 पर कॉल कर सकता है. इस पर तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी. यह भी पढ़े: Maharashtra Rain Update: मुंबई सहित महाराष्ट्र में भारी बारिश से बिगड़े हालत, अब तक 6 लोगों की मौत, 5 लापता, राहत बचाव कार्य जारी

मंगलवार को भारी बारिश के कारण फंसे लोग

दरअसल, मंगलवार को मुंबई में भारी बारिश के कारण लोग लोकल ट्रेनों और BEST बसों के अलावा, कई स्थानों पर फंस गए थे. कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव होने से यातायात जाम हो गया.मुंबई पुलिस और BMC की टीमों ने उन्हें वहां से रेस्क्यू करे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया.

मुंबई में मंगलवार का हाल

मंगलवार को सुबह 9 बजे के आसपास मुंबई में जोरदार बारिश शुरू हुई और दोपहर तक पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया और यातायात जाम हो गया. दादर, अंधेरी, परेल, कांदिवली, सांताक्रूज, बोरिवली, और वडाला जैसे प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव हो गया. इन इलाकों में पानी घुसने से कई घरों और दुकानों का सामान खराब हो गया.

BMC की अपील

मुंबई में जारी बारिश के बीच BMC ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और अगर स्थिति बिगड़े, तो प्रशासन से संपर्क करें. BMC अधिकारियों ने यह भी कहा कि नागरिकों को हर संभव मदद दी जाएगी, और प्रशासन इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.