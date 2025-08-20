Maharashtra Rain Update: मुंबई सहित महाराष्ट्र में भारी बारिश से बिगड़े हालत, अब तक 6 लोगों की मौत, 5 लापता, राहत बचाव कार्य जारी

Maharashtra Rain Update: मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. प्रदेश में हो रहे हादसों के बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार, 20 अगस्त को ताज़ा आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक राज्य में भारी बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा, नांदेड़ जिले में बाढ़ जैसे हालात में 5 लोग लापता हो गए हैं.
मौत और लापता लोगों की अपडेट
आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों में बीड जिले में 1 व्यक्ति की मौत हुई, जबकि मुंबई में 1 व्यक्ति की मौत और 3 लोग घायल हुए हैं. वहीं, नांदेड़ जिले में 4 लोग मृत पाए गए और 5 लोग लापता हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Rain Alert: मुंबई में भारी बारिश के बीच IMD का अलर्ट, आज भी आर्थिक राजधानी में होगी आफत की बारिश!
राहत कार्य जारी
प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं. इस काम में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की 18 टीमें और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की 6 टीमें तैनात की गई हैं। SDRF ने नांदेड़ जिले के मुखेड तालुका से 293 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।
एक्शन में महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार ने राहत कार्यों के लिए राज्यभर में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. ये तीनों नेता मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में हो रही बारिश के बारे में अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं.
मुंबई और रायगढ़ के लिए अलर्ट
मौसम विभाग ने बुधवार के लिए मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ और पुणे के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.