VIDEO: 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते': चिनाब नदी का ये नजारा सूखा देगा पाकिस्तान का 'गला', प्यासे रहने पर निकल जाएगी हेकड़ी

Indus Waters Treaty Abeyance: पाकिस्तान की आंखें अब चिनाब नदी के सूखे हुए किनारों को देखकर खुल जानी चाहिए. सोमवार को जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित सलाल डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिससे चेनाब नदी का जलस्तर अचानक गिर गया. वहीं रामबन जिले में स्थित बगलिहार पनबिजली परियोजना से कुछ जल छोड़ा गया, लेकिन पाकिस्तान तक बहने वाला पानी अब सीमित हो गया है. इस कदम के बाद भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री मोदी की नीति की जमकर तारीफ की.

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "यह मजबूत मोदी डॉक्ट्रिन है. अब भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त होकर फैसले ले रहा है. खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते."

#WATCH | Jammu and Kashmir: Latest visuals from Reasi, where all gates of Salal Dam on Chenab River are closed. pic.twitter.com/rqaimJ0mq6

— ANI (@ANI) May 5, 2025