Bihar Election 2025: तरापुर सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी

पटना, 16 अक्टूबर : बिहार (Bihar) के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) गुरुवार को तरापुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे. इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी. सम्राट चौधरी ने फरवरी 2024 में विजय कुमार सिन्हा के साथ उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) द्वारा किए गए कैबिनेट विस्तार में उन्हें कई अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनमें वित्त, स्वास्थ्य, वाणिज्य कर, नगर विकास एवं आवास, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु एवं मत्स्य संसाधन और योजना विभाग शामिल हैं. इससे एक दिन पहले, बुधवार को विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट से नामांकन दाखिल किया. वह इस सीट से लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं. नामांकन के दौरान उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं, जो बिहार में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में आईं.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी, जिससे एनडीए की सीट-बंटवारे की व्यवस्था के तहत 101 सीटों पर अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा पूरी कर ली. वहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने भी अपनी पहली सूची में चार उम्मीदवारों के नाम घोषित किए. इसके अनुसार, माधव आनंद को मधुबनी, प्रशांत कुमार पंकज को उजियारपुर, पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को सासाराम और आलोक कुमार सिंह को दिनारा से उम्मीदवार बनाया गया है. आरएलएम को कुल छह सीटें मिली हैं. भाजपा ने इससे पहले मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की पहली सूची और बुधवार को 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी. तीसरी सूची के साथ भाजपा ने अपनी सभी 101 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन पूरा कर लिया. यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र का मान बढ़ा! साफ-सफाई और सुंदरता के लिए श्रीवर्धन, नागांव सहित 5 समुद्र तटों को FEE से मिला प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ‘ब्लू फ्लैग’ सर्टिफिकेट

सीट बंटवारे के फार्मूले के अनुसार, जदयू और भाजपा 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को छह-छह सीटें दी गई हैं. हालांकि, सीट बंटवारे के बाद भी कुछ मतभेद बने हुए हैं. जीतन राम मांझी ने एलजेपी (आरवी) को दी गई मखदुमपुर और बोध गया सीटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है. वहीं, महुआ और चकाई सीटों को लेकर भी बातचीत जारी है. इन सबके बीच, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और एनडीए के भीतर सभी मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान का भरोसा दिया. बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.