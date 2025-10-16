महाराष्ट्र का मान बढ़ा! साफ-सफाई और सुंदरता के लिए श्रीवर्धन, नागांव सहित 5 समुद्र तटों को FEE से मिला प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय 'ब्लू फ्लैग' सर्टिफिकेट

(Photo Credits Wikimedia Commons)

Maharashtra Beaches Receive International Blue Flag Certification: महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि राज्य के पांच समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है. इनमें रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन और नागांव समुद्र तट, पालघर जिले का पारनाका तट, तथा रत्नागिरी जिले के गुहागर और लाडघर समुद्र तट शामिल हैं. इस सम्मान की घोषणा महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने की.

FEE से मिलाता है यह सम्मान

'ब्लू फ्लैग' प्रमाणपत्र डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) द्वारा उन समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है जो स्वच्छता, सुंदरता और पर्यावरणीय स्थिरता से जुड़े 33 कड़े मानकों पर खरे उतरते हैं। इन मानकों में पर्यावरण शिक्षा, जल गुणवत्ता, सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रबंधन और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं.

महाराष्ट्र के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि इससे पहले राज्य के किसी भी समुद्र तट को यह सम्मान नहीं मिला था. इन पांच तटों को 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणपत्र प्राप्त होना न केवल इनकी गुणवत्ता को दर्शाता है, बल्कि महाराष्ट्र को पर्यावरणीय पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर और मजबूती से स्थापित करता है. यह राज्य के लिए गर्व का विषय है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.