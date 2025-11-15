Bihar Politics: राजनीति में एक्टिव रहेंगे Prashant Kishor, जारी रहेगा बिहार बदलाव का सफर; चुनाव में हार के बाद 'Jan Suraaj' का बड़ा ऐलान

(Photo : X)

Prashant Kishor Bihar Politics: जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने साफ कर दिया है कि पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि PK का लक्ष्य बिहार में सुधार लाना है और वह आगे भी इसी दिशा में काम करते रहेंगे. उदय सिंह ने कहा कि पार्टी न तो किसी के दबाव में राजनीति में आई थी और न ही किसी दबाव में मैदान छोड़ेगी.

नीतीश सरकार की स्कीमों पर साधा निशाना

उदय सिंह ने मौजूदा NDA सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महिलाओं में नकद बांटने की योजना चुनावी नतीजों पर असर डालने वाला बड़ा कारक रही. उन्होंने दावा किया कि ऐसी योजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं और बिहार को कर्ज के चक्र में धकेल रही हैं. उनका कहना है कि यह समझना मुश्किल है कि सरकार इस वित्तीय दबाव से कैसे निकलेगी.

पहले चुनाव में मिली हार पर नहीं टूटा मन

उदय सिंह ने यह भी कहा कि जन सुराज पार्टी नतीजों से हताश नहीं है. उन्होंने दोहराया कि पार्टी ने 'बिहार बदलाव' का जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए वह लगातार जनता के बीच काम करती रहेगी. जन सुराज पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव में लगभग सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई सीट नहीं जीत सकी.

NDA की जीत, जन सुराज को नहीं मिला मौका

प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी का आधिकारिक गठन किया था. बड़े पैमाने पर प्रचार और लंबे राज्यव्यापी अभियान के बावजूद पार्टी अपनी पकड़ नहीं बना सकी. दूसरी ओर NDA ने 2025 के चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की. गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीतकर अपना दबदबा फिर साबित किया. बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी जबकि जेडीयू ने 85 सीटें जीतीं. महागठबंधन का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा.