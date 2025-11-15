Maharashtra Municipal Election 2025: महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट.. बड़े नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी

Maharashtra Congress Star Campaigners: महाराष्ट्र में होने वाले नगरपालिका और नगर पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. शनिवार को पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की बड़ी सूची जारी की है जिसमें कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है. इसमें महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला, प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार और सांसद छत्रपति शाहू महाराज जैसे बड़े नाम मौजूद हैं.
कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट
प्रदेशाध्यक्ष श्री. हर्षवर्धन सपकाळ साहेब यांच्या सुचनेवरून आज महाराष्ट्रात आगामी काळात होऊ घातलेल्या नगरपंचायत/नगरपालिका निवडणूकीसाठी स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर करण्यात आली. pic.twitter.com/TZq3HQFzqd
— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) November 14, 2025
वरिष्ठ नेताओं को मिला प्रचार का जिम्मा
कांग्रेस की ओर से जारी सूची में विधान परिषद दल के नेता सतेज (बंटी) पाटिल, कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य बालासाहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और AICC महासचिव मुकुल वासनिक भी शामिल हैं. इसके अलावा सांसद रजनी पाटिल, गोवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को भी अभियान में बड़ी भूमिका दी गई है.
पार्टी का कहना है कि ये सभी नेता महाराष्ट्र के अलग-अलग नगर निकायों में जाकर चुनावी रणनीति पर काम करेंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रचार की रूपरेखा तय करेंगे और सीधे जनता से संवाद स्थापित करेंगे.
2 दिसंबर को होंगे स्थानीय निकाय चुनाव
राज्य में नगरपालिका और नगर पंचायतों के चुनाव दो दिसंबर को होने हैं और सभी दल अपने-अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं. कांग्रेस चाहती है कि इस बार नए नेतृत्व और मजबूत प्रचार टीम के दम पर स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया जाए.
पार्टी नेताओं का कहना है कि यह चुनाव संगठन की ताकत दिखाने का मौका है और स्टार प्रचारकों की टीम पूरे राज्य में जनसंपर्क बढ़ाने पर फोकस करेगी. कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व को उम्मीद है कि बड़े चेहरों की मौजूदगी से चुनाव प्रचार को मजबूती मिलेगी और स्थानीय उम्मीदवारों को फायदा होगा.