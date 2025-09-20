VIDEO: पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास AC कोच में बेडशीट चुराने की कोशिश, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
Credit-(X,@bapisahoo)

नई दिल्ली: ट्रेनों के एसी क्लास (AC Class) में यात्रियों को ओढ़ने के लिए बेडशीट और ब्लैंकेट दिए जाते है. लेकिन कई लोग ऐसा कुछ कर देते है.जिसके कारण उन्हें अपमान झेलना पड़ता है. ऐसा ही कुछ नजारा पुरुषोत्तम एक्सप्रेस (Purushottam Express) के फर्स्ट क्लास एसी कोच में दिखाई दिया.यहां पर जब एक परिवार ट्रेन के सफर के बाद जब नीचे उतरा तो टीटीई (TTE) ने उन्हें देखा और उनकी बैग की तलाशी ली गई तो उसके भीतर रेलवे (Railway)की बेडशीट दिखाई दी. इसके बाद साथ मौजूद महिला ने बैग खोलकर दिखाया. इसके बाद परिवार के सभी लोग माफी मांगते हुए दिखाई दिए.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @bapisahoo नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Rampur: रेलवे ट्रैक पर खंभा रखने वाले 2 चोर गिरफ्तार, घटना में कोई साजिश या आतंकी एंगल नहीं (See Pics)

रेलवे के फर्स्ट क्लास एसी से बेडशीट चुराने का आरोप

बैग में दिखाई दी बेडशीट्स

बताया जा रहा है कि यह घटना पुरी (Puri) और नई दिल्ली (New Delhi) के बीच चलने वाली ट्रेन के अपने स्टेशन पर पहुंचने के बाद हुई.महिला के साथ आए पुरुष स्पष्ट जवाब देने से बचते नज़र आए. सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस बात पर हैरानी जताई कि एक प्रीमियम कोच में ऐसी चोरी हो सकती है. हालांकि वीडियो वायरल हो गया है, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने घटना की विस्तृत जानकारी की पुष्टि नहीं की है और न ही यह बताया है कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी

19 सितंबर को X पर साझा किए गए इस वीडियो (Video) को 1 लाख से अधिक बार देखा गया.एक यूज़र (User) ने लिखा, 'रेलवे को ऐसे लोगों पर ट्रेन यात्रा की परमिशन बंद करनी चाहिए.दूसरे ने कहा, 'फर्स्ट क्लास (First Class) में यात्रा करना सम्मान की बात है, लेकिन बेडशीट चुराना ईमानदारी की कमी दिखाता है. सार्वजनिक संसाधनों का सम्मान करें.कुछ ने यात्रियों को'बेईमान' करार दिया और सुझाव दिया कि लाइनन पर जमा राशि रखी जाए, जो यात्रा पूरी होने पर लौटाई जाए.

 