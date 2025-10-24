Marathi vs Hindi Controversy: मराठी नहीं आने पर सिक्योरिटी गार्ड को युवक ने लगाई फटकार, फोटो निकालने से किया था मना, वसई फोर्ट का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Khushi75758998)

Marathi vs Hindi Controversy: मराठी (Marathi) और हिंदी (Hindi) का विवाद एक बार फिर मुंबई से सटे वसई में सामने आया है. यहांपर एक युवक छत्रपति शिवाजी महाराज की पोशाक पहने हुए फोटो निकालने के लिए वसई फोर्ट पहुंचा था. जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने इसे रोक लिया. इसके बाद युवक को इस सिक्योरिटी गार्ड (Security Guard) ने हिंदी भाषा में फोटो निकालने से मना किया, इसके बाद युवक ने सिक्योरिटी से पूछा की ,मराठी क्यों नहीं आती है और क्यों नहीं सीखी, इसके बाद युवक सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है की ,' कितने साल हो गए है यहांपर, इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है, 10 साल.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मराठी को लेकर युवक का सिक्योरिटी गार्ड से हुआ विवाद

फोटो निकालने से युवक को किया था मना

जानकारी के मुताबिक़ बुधवार सुबह एक युवक शिवाजी महाराज का पोशाक पहनकर वसई किले (Vasai Fort) में कुछ शूट करने आया हुआ था. लेकिन जैसे ही सुरक्षाकर्मी ने उसे देखा, उसने इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया.इसके बाद युवक और सुरक्षा गार्ड के बीच कहासुनी हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

युवक ने जताई नाराजगी

इस दौरान युवक कहता है की ,' ये सिक्योरिटी गार्ड मराठी लोगों को फोटो निकालने से मना करता है. इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड एक दुसरे गार्ड को लेकर आया.इसके बाद युवक सिक्योरिटी गार्ड से कहता है की , तुझे फेमस होने की बहुत इच्छा है, अब तुझे इस जॉब से जाना पड़ेगा. इसके बाद युवक सिक्योरिटी गार्ड से कहता है , तुम लोग छत्रपति को सम्मान नहीं देते है, यहांपर छत्रपति के वीडियो (Video) बनने चाहिए. इसके बाद युवक सिक्योरिटी गार्ड से कहता है ,' जब यहांपर कपल आते है, तब तुम अंधे हो जाते हो क्या?