Man Hanging on Car Bonnet: तेज रफ्तार कार के बोनट पर लटका दिखा शख्स, पुणे के विमान नगर का वीडियो आया सामने (Watch Video)

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे शहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोग हैरान हो गए है. एक शख्स कार के बोनट पर लटका हुआ है और कार चालक तेज रफ़्तार से कार चला रहा है.

युवक चलती कार की क्षतिग्रस्त विंडशील्ड से लटका हुआ दिखाई दिया.यह घटना पुणे के विमान नगर इलाके में सुबह करीब 10:40 बजे घटी, जिसका वीडियो एक डैशकैम में रिकॉर्ड हुआ और इंटरनेट पर वायरल हो गया.इस घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग सकते में आ गए.कार की टूटी हुई विंडशील्ड से चिपका हुआ युवक सड़क पर तेज़ी से भागती कार के साथ दिखाई दिया. लोगों ने इसे सड़क सुरक्षा की गंभीर विफलता बताया और आक्रोश व्यक्त किया.

ये स्टंट है या फिर एक्सीडेंट के बाद युवक लटका हुआ है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @traffic_truth नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

कार के बोनट पर लटका शख्स

A man literally hanging onto a shattered windshield while the car speeds through traffic. This is insane @nachiket1982

Location - Viman Nagar, Pune

Time - 10:40am, 10th June@CPPuneCity @PuneCityTraffic @MirrorPune @CMOMaharashtra pic.twitter.com/YL17KCgbtX

— Traffic_Truth (@traffic_truth) June 10, 2025