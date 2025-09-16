Hyderabad: ईंधन भरवाने के बाद शख्स की कार का इंजन हुआ खराब, पेट्रोल में लगाया पानी मिलाने का आरोप, हैदराबाद के शेरीगुडा का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@oneindianewscom)

रंगारेड्डी. तेलंगाना: पिछले कई दिनों से पेट्रोल (Petrol) में एथेनोल (Ethanol) मिलाने के कारण गाड़ियों के इंजन खराब होने के आरोप लग रहे है. सोशल मीडिया (Social) पर इथेनॉल को लेकर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की थी. अब पेट्रोल में पानी मिलाने का आरोप एक शख्स ने लगाया है. ये घटना हैदराबाद के रंगारेड्डी (Rangareddy) ज़िले के शेरिगुड़ा (Sheriguda) में एचपीसीएल पेट्रोल पंप से सामने आई है. बताया जा रहा है की महेश ने अपनी ब्रीज़ा कार (Breeza Car) में पेट्रोल भरवाया था. जिसके बाद दुसरे दिन गाड़ी शुरू ही नहीं हुई.जब मैकेनिक के पास वे गाड़ी को लेकर गए तो मैकेनिक ने बताया की पेट्रोल में पानी मिला हुआ है. जिसके कारण इंजन को नुकसान पहुंचा है. इसके बाद वे पेट्रोल पंप पर गए. लेकिन कर्मचारियों ने इससे इनकार कर दिया.

जब दूसरी बोतल में पेट्रोल डाला गया तो उसमें पानी मिला हुआ था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @oneindianewscom नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Petrol Pump Scam Exposed! पांच सौ में मिला सिर्फ 405 रुपये का पेट्रोल, कैमरे में कैद हुई लाइव धोखाधड़ी

पेट्रोल में मिला था पानी

बोतल लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा शख्स

पीड़ित महेश ने बोतल में पानी मिले पेट्रोल ( Petrol) का नमूना लेकर पंप कर्मचारियों को दिखाया. इस दौरान ग्राहकों और पंप स्टाफ के बीच बहस भी हुई.उन्होंने साफ आरोप लगाया कि पंप से गाड़ियों को खराब करने वाला ईंधन बेचा जा रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है.इससे पहले भी कई बार इस पंप से पानी मिले पेट्रोल की शिकायतें सामने आ चुकी हैं. यह अब तक का पांचवा मामला है, जिसके कारण इलाके में गुस्सा और तनाव बढ़ गया है.

सख्त कार्रवाई की लोगों ने की मांग

लोगों का आरोप है कि शिकायतें होने के बावजूद पंप प्रबंधन (Petrol Pump Management) कोई कदम नहीं उठा रहा. इससे वाहन मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर पंप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.