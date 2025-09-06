Gorakhpur: बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने पर हुआ विवाद, युवती ने महिला कर्मचारी के साथ की मारपीट, गोरखपुर का VIDEO आया सामने

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश: कई शहरों में 'नो हेलमेट नो फ्यूल ' (No helmet No fuel) का नारा दिया जा रहा है. बिना हेलमेट आनेवाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है और जिसके कारण पेट्रोल पंपों पर विवाद भी देखने को मिल रहे है. ऐसी ही एक घटना गोरखपुर (Gorakhpur) से सामने आई है. जहांपर पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर एक युवती पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंची थी, उसने हेलमेट नहीं पहना था, जब उसे महिला कर्मचारी ने पेट्रोल देने से मना किया तो उसने पेट्रोल पंप की महिला कर्मचारी से बहस की और इसके बाद विवाद किया. ये विवाद कुछ देर में इतना ज्यादा बढ़ गया की युवती ने महिला कर्मचारी से मारपीट की. इस दौरान दुसरे लोगों ने और सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को अलग किया. इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है.
इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @journoshruti नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
पेट्रोल पंप पर मारपीट
प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चल रहा गोरखपुर में स्कूटी सवार मैडम से जब महिला कर्मी ने ये बात बताई तो पारा चढ़ गया जो हुआ वो सामने है.. मुख्यमंत्री खुद अपील कर चुके है और कहा है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए ही..#viral #UttarPradesh #Gorakhpur @Uppolice @gorakhpurpolice pic.twitter.com/AfUbOgnzFG
— Shruti Srivastava (@journoshruti) September 6, 2025
क्या है पूरी घटना?
जानकारी के मुताबिक़ ये घटना रामगढ़ताल परिसर के एक पेट्रोल पंप (Petrol Pump) की है. बताया जा रहा है की एक युवती स्कूटी लेकर पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर पहुंची थी. जब पेट्रोल पंप की महिला कर्मचारी ने उसे नियम की जानकारी दी तो दोनों के बीच काफी बहस हुई और इसके बाद युवती ने महिला कर्मचारी से मारपीट की. बताया जा रहा है की पंप कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने युवती की तलाश शुरू कर दी है.
पेट्रोल पंप पर हेलमेट को लेकर सामने आ रहे है लगातार विवाद
बता दें की ये कोई पहली घटना नहीं है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भिंड (Bhind) में भी गोली मारने की घटनाएं सामने आई थी. इस घटना के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में भी रोष और डर दोनों है. नागरिकों को भी इसमें समझदारी दिखाते हुए हेलमेट पहनना चाहिए.