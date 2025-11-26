Delhi: तेज रफ़्तार SUV हुई बेकाबू, दीवार तोड़कर घर में घुसी, बाल बाल बची बुजुर्ग महिला की जान, दिल्ली में अजीब एक्सीडेंट: VIDEO

A car broke into a house in Delhi (Credit-@VistaarNews)

Delhi News: दिल्ली (Delhi) के रोहिणी सेक्टर-25 (Rohini Sector-25) से अजीब एक्सीडेंट (Accident) सामने आया है. जहांपर एक तेज रफ्तार एसयूवी गेट से अंदर घुसती है और सीधे दीवार तोड़ते हुए घर में घुस जाती है. इस दौरान घर के भीतर एक बुजुर्ग महिला सोफे पर बैठी होती है और जैसे ही गाड़ी दीवार तोड़कर अंदर घुसती है, वहां पर एक कपाट से टकरा जाती है और कपाट महिला पर गिर जाता है. हालांकि इस दौरान बुजुर्ग महिला को थोड़ी बहुत चोटें आई है. एल्किन उनकी जान बाल बाल बच गई.

एसयुवी दीवार तोड़कर घर में घुसी

कार घर की दीवार तोड़कर घर में घुसी

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि गाड़ी तेज रफ्तार (High Speed) में आती है, घर के भीतर गेट से टर्न करते ही नियंत्रण खो देती है और फिर जबरदस्त टक्कर से घर कि दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है. अंदर उस समय एक बुजुर्ग महिला (Elderly Woman) सोफे पर बैठी थीं. गाड़ी कमरे में धंसने के दौरान कई सामानों को गिराती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गाड़ी महिला को छूने से कुछ इंच पहले ही रुक गई.

लोग घर से बाहर निकल आए

जोरदार धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर भागकर आए और कुछ ही क्षणों में घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई. लोगों ने गाड़ी की हालत और घर के अंदर के नजारे देखकर हैरानी जताई.