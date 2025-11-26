Delhi: तेज रफ़्तार SUV हुई बेकाबू, दीवार तोड़कर घर में घुसी, बाल बाल बची बुजुर्ग महिला की जान, दिल्ली में अजीब एक्सीडेंट: VIDEO

Delhi News: दिल्ली (Delhi) के रोहिणी सेक्टर-25 (Rohini Sector-25) से अजीब एक्सीडेंट (Accident) सामने आया है. जहांपर एक तेज रफ्तार एसयूवी गेट से अंदर घुसती है और सीधे दीवार तोड़ते हुए घर में घुस जाती है. इस दौरान घर के भीतर एक बुजुर्ग महिला सोफे पर बैठी होती है और जैसे ही गाड़ी दीवार तोड़कर अंदर घुसती है, वहां पर एक कपाट से टकरा जाती है और कपाट महिला पर गिर जाता है. हालांकि इस दौरान बुजुर्ग महिला को थोड़ी बहुत चोटें आई है. एल्किन उनकी जान बाल बाल बच गई.
इस एक्सीडेंट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Delhi Road Accident: लापरवाही की हद है! फोन पर बात कर रहे डिलीवरी बॉय को कार सवार ने मारी टक्कर, दिल्ली में बीच सड़क पर हुआ हादसा; VIDEO
एसयुवी दीवार तोड़कर घर में घुसी
दीवार तोड़कर घर में घुसी बेकाबू
SUV, बाल-बाल बची बुजुर्ग महिला
◆ दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-25 की घटना
◆ रात 1.30 बजे घर में घुसी बेकाबू कार
◆ चंद इंच के फासले से बची बुजुर्ग महिला की जान#Delhi | Delhi | #ViralVideo | Viral Video pic.twitter.com/JMpzselS30
— Vistaar News (@VistaarNews) November 26, 2025
कार घर की दीवार तोड़कर घर में घुसी
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि गाड़ी तेज रफ्तार (High Speed) में आती है, घर के भीतर गेट से टर्न करते ही नियंत्रण खो देती है और फिर जबरदस्त टक्कर से घर कि दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है. अंदर उस समय एक बुजुर्ग महिला (Elderly Woman) सोफे पर बैठी थीं. गाड़ी कमरे में धंसने के दौरान कई सामानों को गिराती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गाड़ी महिला को छूने से कुछ इंच पहले ही रुक गई.
लोग घर से बाहर निकल आए
जोरदार धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर भागकर आए और कुछ ही क्षणों में घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई. लोगों ने गाड़ी की हालत और घर के अंदर के नजारे देखकर हैरानी जताई.